Terminado: Alemanha x Ucrânia (2-0) no Euro 2016

21:52. Da nossa parte, e por hoje, damos o Euro por terminado, amanhã regressamos com o acompanhamento do Bélgica x Itália. Até lá acompanhe daqui a pouco a nossa crónica da partida que agora terminou!

21:52. Jogam 22 e no fim... Ganha a Alemanha. Um grande jogo de futebol esta noite em Lille que acaba por terminar na vitória da melhor equipa em campo. Ainda assim, destaque para o jogo muito esforçado por parte da equipa ucraniana que de tudo fez para negar a vitória à equipa alemã.

Final do jogo

Não é para quem quer.... é para quem pode ! Schweinsteiger aproveita o canto de Ozil, deixou a bola bater na relva e encostou.

92'. GOLOOOOOOOOOO DA ALEMANHA !

92'. Remate de Yarmolenko... sai ao lado. Canto para a Ucrânia, tira a defesa alemã.

91'. A Ucrânia vai presionando e a Alemanha tem de estar atenta para não apanhar nenhum susto.

3 minutos de compensação

89'. Substituição : Sai Gotze entra Schweinsteiger

88'. AIAI! Na reposição de bola Pyatov coloca na frente e no adiantamento de Neuer a Ucrânia ia marcando! Passou o perigo.

87'. PYATOV! Grande desmarcação de Ozil, mas muito bem o guarda-redes ucraniano!

86'. A Alemanha vai reduzindo o ritmo de jogo, em boa verdade a partida está quase no fim.

84'. Pyatov! Valeu o adiantamento no terreno do guarda-redes ucraniano a dizer que não ao golo de Schurrle.

82'. Grande combinação de Gotze com Schurrle para um remate a sair um pouco ao lado do poste direito.

69% de posse de bola para a Alemanha.

78'. Substituição: sai Draxler entra Schurrle.

75'. Khedira, Gotze e Muller voltam a causar dores de cabeça e Pyatov volta a dizer que não ao segundo golo dos alemães!

74'. Remate de Gotze, agarra Pyatov!

73'. Substituição: sai Kovalenko entra Zinchenko

72'. Uma jogada entre Muller e Ozil termina com um canto a favor da Alemanha.... na sequência foi Fedetskiy a tirar a bola.

70'. Jogada bonita do ataque alemão com o passe de Draxler a chegar a Ozil, mas com a defesa ucraniana a cortar novamente.

68'. Jogada de entendimento entre Howedes e Draxler, mas com o remate deste último a sair novamente ao lado..

67'. Cartão amarelo para Konoplyanka por falta sobre Gotze-

66'. Substituição: Sai Zozulya entra Seleznyov.

65'. O jogo está agora mais concentrado no meio-campo ucraniano.

61'. Remate forte de Khedira, defende Pyatov!

60'. A Alemanha vai tendo posse e não deixa a Ucrânia jogar...

57'. Remate de Rakitskiye para uma defesa de Neuer. Passou o perigo.

56'. Livre a favor da Ucrânia pode ser perigoso...

55'. Remate a meia distância de Kroos depois de um grande cruzamento de Ozil. Agarra Pyatov sem problemas. Passou o perigo.

54'. A Alemanha vai mandando no jogo.... A Ucrânia neste momento limita-se a defender e a esperar por uma oportunidade.

52'. Remate do meio da rua de Kroos, a bola sai ao lado da baliza.

49'. Khacheridi ficou queixoso depois de um lance com Gotze.

48'. Pyatov! Grande passe de Boateng em profundidade para Draxler para uma defesa perfeita do guarda-redes ucraniano.

46'. A Alemanha entrou ao ataque e a pressionar muito alto. O centro de Gotze foi bem feito, mas estava atenta a defesa ucraniana.

Segunda parte

20:49. Veremos tudo isso e muito mais, ao longo da segunda parte! Regresse connosco!

20:48. A Alemanha está na frente e vai dominando, a Ucrânia vai-se aguentando e está à espera da grande oportunidade para surpreender. Como serão as contas na segunda parte?

20:47. Grande jogo este em Lille. A Alemanha ganha ao intervalo por 1-0 com um golo de Khedira ao minuto 19 de forma "justa". Uma vez que o que acaba por contar no fim é a eficácia. A Ucrânia ainda se encolheu, mas a verdade é que apesar de nem ter jogado tão bem como a equipa de Low, ainda acabou por assustar e muito a baliza de Neuer.

Intervalo

1 minuto de compensação

45'. Corta Boateng! O cruzamento de Yarmolenko podia ser perigoso.

42'. Até Gotze vai ajudando agora no trabalho defensivo. A Ucrânia vai pressionando e muito a equipa alemã...

41'. Corta Muller! A Ucrânia tem aproveitado as aberturas, para ir criando o perigo....

40'. Passe de Draxler para um remate muito atrapalhado de Muller....

38'. GOLO ANULADO a Yarmolenko por fora de jogo. A Ucrânia já avisou duas vezes. A Alemanha tem de estar atenta.

36'. BOATENG! Um erro do defesa fez com que a Ucrânia tivesse a oportunidade de entrar na área e fazer o que quer. Ainda assim no final da jogda remediou o erro e em cima da linha de golo salvou a equipa alemã do empate.

32'. Centro de Draxler, era para Khedira, mas muito bem Khacheridi a cabecear para fora.

30'. A Ucrânia tem procurado desiquilibrar a equipa alemã no contra-ataque.... Não desistem os homens de Fomenko! Que grande jogo.

29'. PYATOV! Grande passe de Kroos para a desmarcação de Khedira que atira na cara de Pyatov para uma grande defesa do homem do Shakhtar.

26'. NEUER diz que não! Konoplyanka bateu o canto e Khacheridi cabeceia para uma grande defesa do guarda-redes do Bayern!

26'. Konoplyanka a bater o livre e Muller a saltar para evitar a entrada da bola na área, canto para os ucranianos.

24'. Defende Pyatov! Que acaba por ficar magoado depois da bola dividida com Mustafi. Já recuperou.

23'. Pontapé de Kroos, sai ao lado da baliza de Pyatov. Ainda assim, canto para a equipa alemã.

21'. A Alemanha vai carregando, já a Ucrânia aguenta-se como pode e continua à espera do erro da equipa de Low.

Mais simples? Não há. Kroos bateu a bola e mediu.... Mustafi cabeceou. Está feito o 1º golo do jogo.

19'. GOLOOOOOOOOOOO DA ALEMANHA!

18'. Livre a favor da Alemanha do lado direito da área, pode ser perigoso....

17'. A Ucrânia podia ter criado dores de cabeça agora pelo lado direito. Grande jogada de Fedetskiy, mas agarra a tempo Neuer.

15'. 1/3 da primeira parte já passou. A Alemanha está forte contudo continua a faltar a finalização, para já a oportunidade de golo mais evidente pertence à equipa ucraniana que vai tentando pressionar alto para evitar os ataques rápidos dos bávaros.

12'. O que foi isto? Grande jogada de combinação do ataque alemão com Muller a cabecear para trás e a bola a chegar a Hector que remata muito torto.

10'. Cruzamento de Hector, era para Gotze, mas volta a estar atenta a defesa da equipa de Fomenko.

8'. Cruzamento de Ozil do lado direito da área, quatro jogadores alemães na área, mas tira sem problemas a defesa da equipa ucraniana.

6'. A Alemanha está tranquila e a mandar no jogo. Ainda assim a primeira oportunidade de golo foi da Ucrânia.

4'. NEUER! Konoplyanka atira forte do meio da rua e obrigada Neuer a esticar-se, e muito, para negar o golo ao ucraniano.

3'. Boa combinação de Gotze e Draxler, mas o remate deste último acaba por sair ao lado.

3'. Passe em profundidade de Boateng, era para Muller, mas agarra sem problemas Pyatov.

1'. Como seria de esperar, a Alemanha entrou forte e em posse da bola no meio-campo adversário.

Apito inicial

19:58. Tempo agora das habituais fotografias e da escolha de campo por parte dos capitães de equipa.

19:56. A vez do hino germânico agora.

19:55. Tempo agora de ouvir o hino ucraniano.

19:54. Grande ambiente em Lille!

19:53. As equipas sobem agora ao relvado depois da habitual cerimónia de abertura do jogo.

19:47. Tudo pronto para o inicio da partida em Lille!

19:41. Regressam agora as equipas aos balneários.

19:39. As equipas já realizam exercícios de aquecimento à largos minutos.

19:32. A UEFA ameaçou esta tarde expulsar as selecções da Inglaterra e da Rússia caso os confrontos se repitam. Esta tarde também houveram alguns desacatos entre adeptos da Alemanha e da Ucrânia. O Euro está a ser marcado por violência. Fora do Relvado.

19:01. Onze da Ucrânia : Pyatov, Fedetskiy, Khacheridi, Rakitskiye Shevchuk, Kovalenko, Stepanenko e Sydorchuk, Yarmolenko, Konoplyanka e Zozulya.

18:57. Onze da Alemanha: Neuer, Howedes, Boateng, Mustafi e Jonas Hector, Kedhira, Ozil e Kroos, Draxler, Muller e Gotze.

18:50. Final do jogo entre a Polónia e a Irlanda do Norte com uma vitória da equipa polaca por 1-0 que, para já, fica na liderança do Grupo C com 3 pontos.

18:06. Marcador aberto em Nice com a Polónia a ganhar por 1-0 aos 51'.

17:45. Ao intervalo Polónia e Irlanda do Norte contam com um nulo.

17:00. Começou agora a partida entre a Polónia e a Irlanda do Norte.

16:50. O apito esta noite estará a cargo do inglês Martin Atkinson.

O árbitro inglês será o juiz da partida esta noite

16:45. Já Fomenko sabe que jogar contra a Campeã do Mundo implica uma grande concentração “Qualquer processo está em curso e qualquer equipa está em desenvolvimento. A Alemanha não é diferente, mesmo sendo a campeã do Mundo. A sua vitória [no Brasil] já faz parte da História. Eles serão ambiciosos, pois não vencem um EURO há muito tempo, pelo que tentarão acertar essas contas em França. Decidiremos sobre a equipa inicial no dia do jogo. Temos 90 por cento definido, mas também ainda temos algum tempo. É sempre difícil ter um bom arranque, mas, pelo menos, não haverão surpresas uma vez que, independentemente de tudo, a Alemanha praticará um bom futebol. Concordo com o Anatoliy Tymoshchuk, que comparou a Alenanha a uma máquina. Toda a gente na nossa equipa sabe quão difícil será este encontro."

O ucraniano reconhece o valor da Campeã do Mundo

16:40. Para o jogo desta noite os técnicos de ambas as formações são consensuais.... Low sabe que a Alemanha chega como favorita, mas também reconhece que o jogo não será fácil em nada. “A Ucrânia é uma equipa bastante física e tem jogadores rápidos nos flancos, que são muito perigosos quando em contra-ataque. Podem jogar a todo o gás durante os 90 minutos. Mas, se fizermos aquilo de que somos capazes e tivermos cuidado na posse da bola, então poderemos derrotar a Ucrânia. Até 2014, basicamente, jogámos quase sempre com a mesma equipa e o mesmo sistema. Mas, nos últimos dois anos, evoluímos um pouco. Já não é problema para a equipa começar um jogo com três defesas ou apenas com dois centrais ou podermos mudar durante o encontro. Isso é muito importante.”

Joachim Low sabe que o jogo não vai ser tão fácil como pode parecer

16:30. A equipa de Low nunca perdeu um jogo de estreia em fases finais de campeonatos Europeus e sempre que chegou a campeonatos da Europa com o estatuto de campeã do Mundo a selecção germânica acabou por fazer parte da Final. Contudo acabou por sair sempre derrotada.

16:00. O último jogo entre as duas equipas data de 2011 e terminou com um empate a 3 bolas, foi um jogo muito emotivo onde a equipa ucraniana acabou por estar na frente do marcador duas vezes.

15:52. Terminou agora o jogo do Grupo D entre a Turquia e a Croácia, jogo esse que a equipa croata venceu por 1-0 com um golo de Modric ainda na primeira parte do encontro.

15:45. As duas selecções fazem hoje o seu sexto encontro entre elas. A equipa ucraniana nunca venceu aos bávaros, conta com duas derrotas e três empates.

15:30. O Pierre Mauroy, em Lille, será o palco do jogo desta noite. O maior estádio desta região gaulesa tem capacidade para mais de 50 mil pessoas e, como seria de esperar, a lotação vai estar esgotada para ver jogar as duas formações.

O Pierre Mauroy vai encher para ver o jogo esta noite | Foto: Site Oficial Euro 2016

15:00. Polónia e Irlanda do Norte medem forças esta tarde para não se atrasarem nas contas da passagem. A Alemanha é a clara favorita à chegada à próxima fase deste Europeu e terão de ser estas 3 equipas a fazer as contas para o segundo posto, mas tudo isto é teoria. Só quando a bola rolar é que efectivamente se vai ver quem é que chegou aqui para vencer.

14:30. O jogo desta noite é o último das partidas que os apaixonados pelo futebol poderão ver no dia de hoje. A esta hora já rola a bola entre a Turquia e a Croácia para as contas do Grupo D e às 17 horas é tempo de ver jogar os adversários da Alemanha e a Ucrânia.

14:00. Muito boa tarde! Estamos de volta para mais um acompanhamento ao minuto de um dos jogos deste Euro 2016. Á chegada ao terceiro dia, a campeã do Mundo, Alemanha e a Ucrânia fazem a sua estreia em terras francesas e Lille é o palco do jogo. Mantenha-se desse lado que por aqui nós prometemos contar-lhe tudo o que se passa ao longo do dia.