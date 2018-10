Alemanha, Croácia e Polónia vencem no terceiro dia

Croácia 1-0 Turquia

No Parque dos Príncipes, turcos e croatas abriram as hostilidades no grupo C. A partida começou de forma equilibrada, com maior posse de bola dos croatas; todavia, faltavam as oportunidades de golo. A primeira pertenceu mesmo aos turcos, mas aí Subasic brilhou e evitou o golo de Ozan Tufan. A Croácia respondeu através de Badelj com um forte remate à entrada da área, mas Babacan defendeu. Era o prenúncio para o único golo do jogo; 41 minutos e um alívio da defensiva turca para a zona frontal da entrada da área encontra Luka Modric, o médio do Real Madrid rematou de pronto, fazendo um grande golo.

Foto: uefa.com

No segundo tempo a Turquia procurou responder, mas, nos minutos iniciais, não conseguiu ameaçar, quem esteve perto do golo foi mesmo a Croácia, coleccionando um rol significativo de oportunidades de ampliar a vantagem, onde Perisic foi personagem principal. Com o avançar dos minutos, os turcos começaram a jogar mais com o coração do que com a cabeça, não conseguindo construir lances de verdadeiro perigo. Com esta vitória, a Croácia lidera o grupo D, ficando à espera daquilo que Espanha e República Checa podem fazer.

Polónia 1-0 Irlanda do Norte

Foi um dia histórico para o futebol norte-irlandês. Em Nice, a Irlanda do Norte fez a sua estreia em fases finais do Campeonato da Europa. Mas foram os polacos que entraram melhor na partida, acercando-se da área adversária nos minutos iniciais. Os irlandeses demoraram a acentar o seu jogo e controlar a sua óbvia ansiedade. Dos vários ataques polacos, Kapustka teve uma das melhores oportunidades, obrigando o guardião norte-irlandês a uma boa defesa. O apito do intervalo foi um alívio para a Irlanda do Norte, uma pausa do assalto sofrido perante a Polónia.

Foto: uefa.com

A resistência dos britânicos durou mais seis minutos no segundo tempo; 51 no cronómetro e Milik a aproveitar o espaço dentro da área e a rematar para o fundo das redes adversárias, desta vez McGovern nada pode fazer. Até final da partida foram os polacos quem estiveram mais perto do segundo golo, isto perante a inoperância ofensiva da Irlanda do Norte.

Alemanha 2-0 Ucrânia

Os campeões do mundo estrearam-se no Europeu em Lille, diante da Ucrânia. Apesar da vitória, os germânicos não tiveram tarefa fácil diante de uma Ucrânia que se mostrou a um bom nível. Os ucranianos foram os primeiros a ameaçar através de Konoplyanka, mas Neuer parou o tiro do médio. Os alemães responderam...com um golo; 19 minutos e um livre batido por Toni Kroos encontra a cabeça de Mustafi, que fez o primeiro do jogo.

Apesar do golo sofrido a Ucrânia nunca baixou os braços, tendo desperdiçado um conjunto de oportunidades ainda antes do intervalo, numa delas Boateng negou o golo em cima da linha. No segundo tempo a Alemanha esteve quase sempre por cima na partida, ameaçando o segundo golo; contudo, já bem perto do fim, os germânicos iam dando um tiro no pé, contudo o atraso de Mustafi, após passar por cima de Neuer, acabou por sair ao lado. O suspiro de alívio alemão chegou já em tempo de compensação; num rápido contra ataque, Schweinsteiger fez o segundo da Alemanha. Com este triunfo, alemães e polacos partilham a liderança do grupo C.