Terminado : Bélgica x Itália (0-2) no Euro 2016

Da nossa parte então é tudo, amanhã estamos de volta para o acompanhamento ao minuto do Portugal x Islândia! Muito obrigada pela companhia!

Com este resultado a equipa de Antonio Conte fica isolada no primeiro posto do Grupo D.

Grande segunda parte por parte de ambas as equipas. Contudo muito mais esforçada a Bélgica que não deixou nunca de acreditar no golo do empate. Contra a corrente do jogo, a Bélgica acaba por sofrer o 2-0.

Derrota pesada para uma Bélgica que de tudo fez para furar a muralha italiana.

Final do jogo

Pellè ! Futebol italiano em estado puro! Num lance de contra-ataque Pellè atira forte e acaba com o jogo.

92'. GOLOOOO DA ITÁLIA!

91'. Cartão amarelo para Vertonghen.

3 minutos de compensação

89'. Agarra Buffon! Que grande confusão e muitos ressaltos na grande área italiana, mas no último segundo agarra o gurda-redes da squadra azzurra! Festeja Buffon.

87'. Acredita a Bélgica. O jogo ainda não acabou!

84'. COURTOIS! Grande jogada de contra-ataque da Itália com o pontapé de Immobile e com o guarda-redes belga a fazer a defesa da noite!

83'. Cartão amarelo para Motta!

82'. POR POUCO! Cruzamento de De Bruyne e cabeceamento de Origi, por cima da barra da baliza de Buffon.

81'. A Bélgica continua a acreditar no empate e de facto já o merecia.

78'. Substituição: sai De Rossi entra Motta

78'. Cartão amarelo para Bonnuci.

76'. Substituição : sai Ciman entra Ferreira Carrasco.

76'. Grande cruzamento de Origi valeu o corte de Barzagli.

75'. Substituição: Sai Éder entra Immobile.

74'. Cartão amarelo para Éder

72'. Substituição: Sai Lukaku entra Origi

72'. A Bélgica permanece na tentativa erro, mas há uma sombra a pairar sobre o ataque belga, chama-se Chiellini.

67'. Ficou queixoso Hazard depois de uma bola dividida...

65'. Cartão amarelo para Chiellini.

65'. Contra-ataque da Itália com Éder a brir na direita e com Pellè a fazer o cruzamento, mas corta a defesa belga.

62'. Canto para a Bélgica que termina num cruzamento de De Bruyne, mas o pontapé sai torto para o belga.

62'. Substituição: Sai Nainggolan entra Mertens.

60'. Vai insistindo a Itália com posse no meio-campo belga.

58'. Substituição: sai Darmian entra De Sciglio.

56'. Pontapé forte de Hazard, agarra Buffon...

55'. O jogo está repartido, sim, outra vez. Ora ataca a Bélgica, ora ataca a Itália, as defesas parecem estar desorganizadas.

53'. AO LADO! Grande lance de contra-ataque por parte da Bélgica depois de uma perda de bola da Itália.... Lukaku entra na área, Buffon sai e o avançado belga remata cruzado, a bola sai ao lado!

52'. Parolo entra na área e vai em velocidade em direcção à baliza. Valeu o corte de Vertonghen a negar a passagem!

51'. Lukaku estava sozinho, mas a bola não chegou lá! Não desiste da procura do empate a Bélgica!

49'. A Itália defende em 5x3x2, daí a dificuldade da Bélgica em chegar à grande área de Buffon...

47'. A Bélgica continua a procurar o contra-ataque rápido,mas a verdade é que a defesa italiana está demasiado concentrada para deixar a bola passar...

Segunda Parte

Já regressamos, regresse connosco!

Espera-se uma grande segunda parte com a Bélgica a procurar ainda mais o golo que lhe tem sido negado.

Jogo muito táctico, muito repartido, muito rápido. Se por um lado está a juventude da selecção belga do outro está a experiência da equipa de Conte que acabou por marcar numa das 3 oportunidades que conseguiu ter ao longo deste primeiro tempo.

Grande jogo este! Aliás, com duas selecções como estas não tinha como ser de outra forma. Ao intervalo a Itália vai vencendo por 1-0.

Intervalo

1 minuto de tempo adicional

44'. A Bélgica continua a procurar os entre espaços na defesa italiana, mas a organização defensiva da equipa de Conte está fechada e não deixa passar ninguém....

41'. Grande jogada da Bélgica com De Bruyne e Hazard a combinarem, mas muito bem a defesa da squadra a negar a passagem da bola.

40'. A Bélgica volta agora a pressionar...

38'. Pontapé de Witsel, a bola sai ao lado... sem perigo para a baliza de Buffon.

36'. AIAI! Parolo aparece a desviar e Pellè cabeceia, a bola acava por roçar o poste esquerdo da baliza de Cortouis. Está bem a Itália e a Bélgica ainda não soube reagir ao golo sofrido...

35'. Courtois! O belga volta a dizer que não a um golo de Pellè.

Giaccherini! O médio italiano aproveita um passe de Bonucci, desmarca-se de Alderweireld e atira forte. Courtois não teve hipótese! A Itália voltou a acordar para o jogo.

31'. GOLOOOOOOOO DA ITÁLIA!

30'. O jogo está novamente muito repartido!

29'. Pellè remata forte, mas a bola sai ao lado!

25'. É a Bélgica quem vai mandando no jogo agora...

22'. Bola ganha por Witsel e remate muito forte de Darmian. Saiu ao lado da baliza de Buffon.

18'. A Bélgica vai agora contando com mais posse, está a acordar a equipa de Wilmots!

15'. O meio-campo da Bélgica vai pressionando a equipa italiana. O jogo está a ser interessante!

12'. A Itália vai mandando no jogo, já a Bélgica procura uma desatenção por parte da Squadra Azzurra para poder criar o perigo.

10'. Buffon! Grande remate de Pellè com uma defesa apertada do guarda-redes italiano.

7'. O jogo continua muito disputado a meio-campo.

2'. Como seria de esperar a Itália entrou forte.

Apito Inicial

19:59. Escolhas de campo e fotografias habituais.

19:58. Agora a vez do hino nacional belga!

19:56. Tempo agora de ouvir o hino da Itália!

19:53. Tempo da entrada das equipas!

19:50. Inicia-se a cerimónia de abertura do jogo!

19:50. Grande ambiente em Lyon!

19:43. As equipas regressam agora aos balneários.

19:30. As equipas já realizam exercícios de aquecimento.

19:17. No banco da Itália : Marchetti, Sirigu, Ogbonna, Bernardeschi, De Sciglio, El Shaarawy, Florenzi, Motta, Sturaro, Immobile, Insigne e Zaza.

19:17. No banco da Bélgica : Mignolet, Gillet, Denayer, Kabasele, Jordan Lukaku, Meunier, Dembélé, Batshuayi, Benteke, Ferreira-Carrasco, Mertens e Origi.

19:08. Itália: Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini; Candreva, Parolo, De Rossi, Giaccherini e Darmian; Éder e Pellè.

19:08. Bélgica: Courtois; Ciman, Alderweireld, Vermaelen e Vertonghen; Witsel, Nainggolan e Fellaini; De Bruyne, Eden Hazard e Romelu Lukaku.

19:07. JÁ TEMOS ONZES!

18:51. Final do jogo entre a República da Irlanda e a Suécia. Empatam a uma bola com um golo de Hoolahan (48') e um auto-golo de Clark (72').

18:09. Aos 51 minutos a República da Irlanda vai vencendo por 1-0.

17:47. Ao intervalo a Suécia e a República da Irlanda mantêm o marcador a zeros.

17:00. A esta hora inicia-se o jogo entre a República da Irlanda e a Suécia. Adversários da Itália e da Bélgica neste Grupo E. Também a Espanha venceu esta tarde a República Checa por 1-0 e partilha a liderança do Grupo D com a Croácia.

16:45. A arbitragem desta noite estará a cargo do inglês Mark Clattenburg.

Clattenburg já tem experiência em fases finais de Europeus

16:30. Já Conte elogiou o trabalho que a selecção belga tem vindo a fazer nos últimos anos, mas sabe que a Itália também conta com muito apoio nas bancadas “Haverá 46 guerreiros em jogo: os nossos 23 e os 23 deles. Sentimos que o país está ao nosso lado e vamos dar tudo o que pudermos, jogando de forma guerreira no ataque e na defesa. É importante usar a cabeça e tentar pôr em prático o que preparámos nos últimos dias. Não há muito a dizer sobre a Bélgica. Toda a gente conhece a sua capacidade e também o mérito de possuírem tantos jovens e talentosos jogadores. Dou-lhes os parabéns, porque isso significa que têm trabalho bem no futebol. Eles são fortes em todos os aspectos do jogo, no ataque e no meio-campo, com muita qualidade. Na defesa, têm muita experiência. Para mim, trata-se de uma grande equipa, com presente e futuro.”

Conte elogiou o trabalho da equipa belga

16:00. Para o jogo desta noite, Conte e Wilmots são consensuais: as coisas vão ser complicadas. Wilmots sabe que do lado contrário está uma selecção forte e só uma Bélgica muito forte e muito concentrada poderá vencer esta noite “Uma vitória dar-nos-á muita confiança, ao passo que uma derrota irá abalar-nos um pouco. A Itália é o adversário mais difícil e com mais prestígio que podíamos defrontar na estreia e teremos de estar no nosso máximo desde o início. Penso que eles são ainda mais perigosos quando estão encostados à parede. Têm um dos melhores campeonatos no mundo, jogadores de nível elevado e um treinador bem preparado, que vai pô-los em grande condição física. A esperança é fantástica. Quando temos uma equipa nacional que conseguiu os resultados que nós obtivemos nos últimos quatro anos, é normal que as pessoas tenham esperança. Teremos 15 ou 18,000 adeptos a apoiar-nos. Devolvemos as cores à Bélgica. Prefiro essa pressão do que não ter ninguém a ver-nos e vamos precisar do 12º jogador amanhã porque o jogo terá momentos que não serão fáceis.”

Wilmots sabe que o jogo não será fácil

15:45. Curioso também é o facto de a selecção belga não perder pontos à três partidas e não perde um jogo de estreia de uma fase final de um Europeu desde 1986. Já a Itália está desde 2000 sem vencer um jogo de estreia numa fase final como esta.

15:30. O último triunfo da selecção da Bélgica frente à armada italiana data de Novembro do ano passado. Num jogo amigável a equipa de Witsel venceu por 3-1.

15:15. Este será o 22º encontro entre as duas selecções. Bélgica e Itália já se conhecem de outras paragens e a vantagem está do lado da squadra azzurra. A equipa de Buffon conta com 13 vitórias perante apenas 4 triunfos belgas.

15:00. O Estádio de Lyon será o palco da partida desta noite, tem capacidade para mais de 59 mil pessoas e é certo que vai encher para ver jogar estas duas grandes selecções.

O palco do jogo desta noite | Foto: Site Oficial Euro 0016

14:45. Tempo de intervalo no jogo entre a Espanha e a República Checa, tudo a zeros.

14:30. O Grupo E é muito provavelmente o grupo mais forte deste Euro 2016. Composto pela Itália, a República da Irlanda a Bélgica e a Suécia, este grupo promete. E hoje o Vavel Portugal vai contar-lhe tudo o que se passa ao longo do dia. Permaneça desse lado, prometemos deste lado contar-lhe tudo!

14:00. Boa tarde a todos! Sejam uma vez mais bem vindos a um acompanhamento ao minuto deste Euro 2016! Ao quarto dia da competição é tempo de ver, tal como nos dias anteriores, 3 jogos hoje. A esta hora já arranca o Espanha x República Checa, mais tarde será altura de ver entrar em campo a República da Irlanda e a Suécia e mais logo seraá altura de ver o grande jogo do dia: Bélgica x Itália.