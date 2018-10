Alerta nas quinas: Quaresma em dúvida até à hora do jogo

A mialgia na coxa que impediu Ricardo Quaresma de treinar nos últimos dias mantêm a incógnita em torno da utilização do ala na partida de Portugal frente à Islândia, jogo que ditará a estreia lusitana na prova. Na conferência de imprensa de antevisão, Fernando Santos confessou que Quaresma está em dúvida deixando no entanto a ideia de que o jogador luso faz parte dos 23 escolhidos e que não é uma carta fora do baralho para vencer a Islândia. Caso Quaresma não jogue Nani perfila-se como o mais provável substituto do extremo do Besiktas. No entanto, Rafa é um jovem que pode perfeitamente entrar para fazer dupla na frente com Cristiano Ronaldo. É verdade que Quaresma está num nível exibicional incrível, mas Portugal tem soluções e ambições para levar de vencida a equipa islandesa esta terça-feira a partir das 20h.