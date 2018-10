O Grupo F entra em campo: A antevisão

Depois do arranque do Euro 2016 a 10 de Junho, é a vez da Áustria, Hungria, Portugal e Islândia entrarem em campo e lutarem pelos 3 pontos que ajudarão a alcançar a fase seguinte da competição.

Áustria X Hungria

O embate entre austríacos e húngaros terá inicio às 17h, em Bordéus, no Stade de Bordeaux. No que diz respeito ao histórico de confrontos entre estas duas selecções, estão contabilizadas 135 partidas disputadas.

A balança parece inclinada para o lado húngaro, que apresenta 64 vitórias, contra 41 derrotas e 30 empates. Relativamente aos golos assinalados, a Hungria segue na frente com 294 golos, contra 252 golos da Islândia.

Ainda que os números estejam do lado da Selecção da Hungria, a partida deverá ser equilibrada e bem disputada, proporcionado um bom espectáculo, próprio da competição em causa.

Portugal X Islândia

Os lusitanos vão estrear-se neste Euro 2016 frente à Islândia, às 20h, no Stade Geoffroy Guichard, em Saint-Étienne. Estas duas selecções só se defrontaram por duas vezes, com os lusos na frente da corrida, somando duas vitórias, com 8 golos marcados contra 4 golos sofridos.

A equipa portuguesa é a favorita para esta partida, contudo a Islândia não pretende facilitar e só pensa nos 3 pontos. Os portugueses, por sua vez, vão entrar com tudo em campo, e tentar repetir as exibições prestadas nos jogos de preparação, especialmente frente à Estónia, com um expressivo 7-0.

Contudo, este já será um «jogo a valer» e espera-se uma partida inspirada por parte dos portugueses, que entram em campo com Cristiano Ronaldo a erguer a braçadeira de capitão. É de realçar que Fernando Santos, muito provavelmente, não poderá contar com Quaresma, já que o jogador português apresentou queixas na coxa direita, tendo de realizar treino condicionado.

Para já, houve apenas dois empates entre Inglaterra e Rússia, e entre a República da Irlanda e a Suécia a uma bola (1-1), sendo que França, Suíça, País de Gales, Croácia, Polónia e Alemanha têm 3 pontos somados, nesta fase de grupos do Euro 2016.