Dia 6: Vira o disco

Esta quarta-feira começam a ser feitas as contas mais a sério no que diz respeito às passagens aos oitavos de final deste Euro 2016. Rússia, Eslováquia, Roménia, Suiça, França e Albânia são as equipas que, para já, ficam despachadas da segunda ronda deste Europeu. O dia de amanhã promete e o Vavel Portugal vai contar-lhe tudo.

Rússia x Eslováquia (14:00h) : Pontos precisam-se

Com a excepção do País de Gales as contas do Grupo B estão repartidas. Na jornada anterior a Rússia empatou a uma bola com a Inglaterra e a Eslováquia teve dificuldades em fazer frente à equipa de Bale e acabou por perder por 2-1.

Esta quarta-feira não há favoritos, mas a verdade é que a Rússia parece estar mais preparada para o embate que aí vem. Por outro lado, a Eslováquia ainda não pontuou e a verdade é quer ter ainda uma palavra a dizer neste Euro 2016.....

Roménia x Suíça (17:00h ) : Para francês ver

Se o jogo entre a Rússia e a Eslováquia promete, também a partida entre a Roménia e a Suíça promete prender ao ecrã todos os apaixonados deste Euro 2016.

A Suíça pontuou e a Roménia deixou fugir o empate. Se por um lado teremos uma selecção a querer aumentar o número de pontos do outro vai estar uma selecção concentrada e atenta a tudo aquilo que os suíços fizeram de errado.

França x Albânia (20:00h ) : O favorito sou eu

Depois de uma primeira jornada onde a selecção fracesa não teve uma exibição tão boa como seria de esperar frente a uma Roménia segura de si, a França tem agora a oportunidade de mostrar quem manda.

Esta quarta-feira a anfitriã deste Euro 2016 recebe a Albânia e tem nos 90 minutos de amanhã a oportunidade certa para ver os oitavos de final bem mais perto. Será o tudo ou nada e agora não há desculpas para escorregar....