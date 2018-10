Oficial: Petrovic é leão até 2020

Radosav Petrovic é agora jogador do Sporting até 2020. O médio sérvio de 27 anos assinou contrato na tarde desta terça-feira com a SAD leonina por quatro temporadas com mais uma de opção.

A noticia foi dada esta tarde no Twitter Oficial do Sporting que deu assim as boas vindas ao jogador.

De recordar que o jogador conta com uma Liga Ucraniana e duas Ligas Sérvias no curriculo e que já passou por equipas como o Dínamo de Kiev e o Partizan, bem como os Blackburn Rovers da Premier League.

Petrovic chega ao clube leonino com um valor de mercado de 2,5M € e tem uma cláusula de rescisão de 60M €.