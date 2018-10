Terminado: Portugal x Islândia  no Euro 2016 (1-1)

Da nossa parte, é tudo. Muito gratos pela companhia. Voltamos no sábado!

Comemoram os islandeses, desiludidos os portugueses. O golo de Nani não foi o suficiente. Faltou um!

Sorte ou azar a verdade é que é a Hungria que está na liderança do Grupo F... Portugal empatou a uma bola e apesar das muitas tentativas o resultado não mais se alterou desde o minuto 50.

é verdade. Portugal empatou....

Final do jogo

95'. Bate na barreira.

94' Novo Livre para Portugal!

CR7 BATE

É O ÚLTIMO...

93'. É LIVRE!

92'. Defende a Islândia.

91'. Livre para Portugal! Pode ser perigoso! Bate Quaresma!

3 min de tempo extra.

90'. Substituição: sai Gudmundsson entra T. Bjarnason

89'. Ronaldo volta a saltar mas há falta.

3 minutos de compensação vão ser dados.

88'. Canto para Portugal!

66% de posse de bola para Portugal.

87'. Quaresma tenta a trivela, sai ao lado.

86'. AGARRA PATRÍCIO! Evita o segundo golo da Islândia o guarda-redes do Sporting.

85'. CR7! Cabeceamento de Ronaldo para uma defesa apertada do guarda-redes da Islândia!

84'. Substituição: Sai André Gomes entra Éder

Éder vai entrar

82'. Pepe cabeceia por cima.... Portugal precisa do segundo golo.

80'. Substituição : entra Finnbogason sai Sigþórsson

80'. Portugal vai insistindo...

78'. Defende o guarda-redes da Islândia! Rematou Quaresma... ficou o aviso.

Portugal precisa de um golo.

75'. Substituição: Sai João Mário entra Quaresma!

Vai entrar... Quaresma!

74'. RAPHAEL GUERREIRO! O Lateral português faz o corte no último segundo e salva a Selecção do 2-1!

72'. Boa combinação do ataque português que termina com um remate de CR7... a bola sai por cima.

71'. ESTEVE À VISTA! Raphel Guerreiro a bater, cabeceia Nani, a bola tira tinta ao poste.

70'. Substituição: Sai Moutinho entra Renato Sanches!

70'. Livre para Portugal!!

70'. Portugal volta a mandar no jogo! Falta é o golo.

Renato Sanches vai entrar!

66'. Por pouco outra vez! Raphael Guerreiro combina com João Mário, mas no passe para a finalização corta a defensiva nórdica.

65'. PATRÍCIO! Bjarnason faz o cruzamento para a área agarra o português! Passou o perigo.

63' FOI QUASE! Cruzamento de Vieirinha com movimentação de Nani, volta a agarrar o guarda-redes. Acredita Portugal!

62'. Portugal tenta mandar no jogo outra vez .

Quaresma segue para aquecimento!

60'. POR POUCO! André Gomes remata à entrada da área, mas a bola sai ao lado...

59'. Bate Guerreiro, cortam as torres da defesa islandesa!

59'. Livre para Portugal!

O ambiente está tenso..

57'. Grande contra-ataque da equipa portuguesa conduzido por João Mário, CR7 remata mas dá de frente com a defesa da Islândia.

56'. Os islandeses estão animados nas bancadas....

55'. Cartão amarelo para Bjarnason.

54'. Sem perigo..

53'. Canto para Portugal!

Erros de entendimento entre Pepe e Vieirinha....

É o empate. Bjarnason aparece solto ao segundo poste e faz o empate.

50'. GOLO DA ISLÂNDIA.

49'. Corta a defesa islândesa.... Vieirinha recupera e remata a bola sai muito ao lado...

48'. Canto para Portugal! Moutinho para bater.

Renato Sanches, William Carvalho e Éder estão a aquecer.

47'. Remate CR7, a bola sai ao lado.... foi por pouco!

SEGUNDA PARTE

A imagem do pós-golo de Nani!

Nani marcou o primeiro golo de Portugal neste Euro | Foto: Twitter DN

Já regressamos, regresse connosco!

Para o segundo tempo e para o lado das quinas basta fazer igual e com mais golos. Defender bem e ter em atenção as segundas bolas.

O facto de a Selecção nórdica jogar com as linhas defensivas muito juntas tem criado muitos problemas à equipa portuguesa, que apesar de tudo ainda tem criado muitas oportunidades de perigo...

Aguenta coração! Portugal está na frente do marcador com um golo de Nani ao minuto 31. O substituto de Quaresma já fez valer a titularidade num jogo onde a Islândia só assustou por 1 vez...

INTERVALO

46'. Falta feia sobre Nani... fica por mostrar um amarelo.

44'. Fica avisado Danilo.... Na próxima leva amarelo.

43'. Cruzamento de Vieirinha, era para Ronaldo, mas o Capitão faz o salto tarde....

41'. Cruzamento de João Mário para a área tira a defesa da Islândia, a bola esteve perto de chegar a Nani...

40'. Remate em esforço de Moutinho, volta a agarrar o guarda-redes.

39'. Contra-ataque rápido das quinas, com o cruzamento de Nani a ir para as mãos do guarda-redes... estava perto CR7.

63% de posse de bola para Portugal

38'. Novo canto para a Islândia e tira CR7...

37'. Corta a defesa portuguesa!

36'. Canto para a Islândia....

35'. A Islândia vai agora tentando pressionar alto....

34'. Guerreiro a bater... segura o guarda-redes da Islândia.

34'. Remate armado de André Gomes para novo canto...

33'. Canto para Portugal!

JÁ LÁ MORA!!!!! É o primeiro! NANI! Tabela de André Gomes com Vieirinha e com o avançado português a rematar certeiro para o 1-0!

31'. GOLOOOOOOOOOOOOOOO DE PORTUGAL!

29'. Novo cruzamento perigoso para a área islândesa, cortou a defesa.

28'. Não é para quem quer... é para quem pode! Grande corte de Ricardo Carvalho!

27'. Portugal vai dominando....

26'. Livre batido por Moutinho, directamente para as mãos do guarda-redes!

25'. OUTRA VEZ? Ronaldo falha o remate certeiro, com uma defesa do guarda-redes por instinto, não tinha espaço o Capitão....

24'. O ritmo de jogo está a tentar ser diminuido por parte da equipa nórdica.....

23'. AO LADO! Desta vez foi ao contrário, Nani a cruzar, CR7 a cabecear e a bola a sair ao lado.....

20'. NANI! Aiai! Muito bem CR7 a trabalhar do lado esquerdo e a cruzar para Nani que cabeceia à boca da baliza, mas agarra o guarda-redes da Islândia.....

18'. Remata Vieirinha! Vem da lateral para a diagonal e remata forte! Defende o guarda-redes. Estava atento.

16'. Corta o contra-ataque da Islândia Ricardo Carvalho! Podia ser perigoso...

15'. Portugal vai mantendo a posse....

13'. Passe longo de Moutinho, era para Nani, acaba por chegar primeiro o guarda-redes da Islândia.

12'. Ronaldo reclama uma falta, deixa passar o árbitro....

11'. Livre para a Islândia, a bola sai pela linha de fundo.

Ronaldo à direita do ataque, Nani à esquerda.

9'. A Islândia está a conseguir entrar na área pelas laterais, Vieirinha e Guerreiro têm de estar mais atentos!

7'. Fora de jogo para o ataque islandês. Portugal tem estar atento às segundas bolas....

6'. ESTEVE PERTO! Raphael Guerreiro cruza para a área e a bola sai ao lado.

6'. Canto para Portugal!

5'. Bateu Moutinho, cabeceia Nani, voltou a agarrar o guarda-redes!

5'. Livre para Moutinho.

3'. PATRÍCIO! Pepe perdeu a bola e a Islândia aproveita para fazer o contra-ataque, mas agarrou o guarda-redes português.

2'. Cruzamento de Vieirinha, volta a agarrar o guarda-redes.

2'. Grande velocidade de Ronaldo e Nani, agarra o guarda-redes islândes.

1'. A Islândia entrou com vontade....

APITO INICIAL

O jogo está prestes a começar!

As emoções falaram alto agora....

E agora....... A PORTUGUESA!

Faltam 5! É tempo de ouvir o hino da Islândia.

Faltam 7 ! Já subiram!

Faltam 8! Vamos ouvir os hinos daqui a pouco!

Faltam 9 minutos! Está quase!

Faltam 10 minutos! As equipas estão prestes a entrar!

Faltam 11 minutos! Cheira a golos hoje!

Faltam 12 minutos! Tudo pronto para começar!

19:45. Contagem decrescente!

19:40. Lamentamos, mas ao longo dos 90 minutos que se seguem vai ser muito complicado não deixar que as emoções falem por nós!

19:36. A Selecção já aquece há largos minutos!

19:32. Faltam 28 minutos!

19:15. Quaresma não joga, mas deixou uma mensagem de apoio no Twitter!

19:13. Muita ansiedade por parte de todos os adeptos!

19:11. Halldorson; Saevarsson, Ragnar Sigurdsson, Árnason, Skúlason; Gudmundsson, Gunnarson, Gylfi Sigurdsson, Bjarnason; Sightórsson e Bödvarsson

19:10. Onze da Islândia!

18:52. Final Áustria x Hungria (0-2).

18:45. 2-0 ganha a Hungria aos 88.

18:41. Rui Patrício, Vieirinha, Pepe, Ricardo Carvalho e Raphael Guerreiro, Danilo, Moutinho, João Mário e André Gomes, Nani e Cristiano Ronaldo!

18:40. Já temos onze da Selecção!

18:37. A Portuguesa vai sendo cantada em todos os cantos de Saint-etiene.

18:35. A Selecção Nacional já está no Estádio!

18:27. Em Portugal muitos são os locais que estão com ecrãs gigantes para que os adeptos possam acompanhar o grande jogo!

18:23. Há um jogador austríaco expulso. Dragovic não joga contra Portugal no próximo sábado.

18:20. Golo de Sazlai aos 63'.

18:20. 1-0 ganha a Hungria.

18:15. São esperados 16 mil adeptos portugueses nas bancadas.

18:08. A hora de conhecer os onzes começa a aproximar-se ! A ansiedade começa a ser muita!

18:03. O jogo entre a Áustria e a Hungria arrancou agora para a segunda parte.

17:50. Ao intervalo, Áustria e Hungria estão empatadas a zeros!

17:00. A esta hora inicia-se a outra partida Grupo F, entre as selecções da Áustria e da Hungria.

16:55. A arbitragem em Portugal x Islândia em directo estará hoje a cargo do turco Cuneyt Çakir.

O turco já tem experiência em Europeus anteriores

16:50. Já Fernando Santos garante que a equipa inicial ainda não está definida “A equipa que vai jogar está quase definida, mas ainda não está fechado. Conhecemos detalhadamente a equipa da Islândia, a forma como aborda o jogo e a forma estratégica como o meu colega aborda o jogo” . Já sobre a equipa contrária e a táctica que poderá utilizar o técnico português fechou-se em copas “Os jogadores da Islândia são muito competentes. Vi mais de uma dezena de jogos deles. Os aspectos mais positivos ou menos positivos revelei-o aos meus jogadores.”

Fernando Santos não sabe ainda se poderá contar com Quaresma no 11

16:45. Nas conferências de imprensa de antevisão da partida os técnicos foram consesuais. As duas equipas chegam ao jogo desta noite para vencer. Lars Lagerback, seleccionador da Islândia, garante que a equipa está focada e que a Islândia não é tão fraca como a possam julgar “O principal é a mentalidade dos jogadores islandeses. Estamos a trabalhar muito, não desistimos. Temos bons jogadores que sabem jogar futebol. Muitos de nós estão juntos há 10 anos, começaram nos Sub-17. A relação entre os jogadores é excelente e também praticamos um bom futebol”. Já sobre CR7, o técnico garante que os islandeses estão prontos “Claro que estamos atentos se um determinado jogador tem especiais aptidões e toda a gente reconhece que o Ronaldo é um dos melhores jogadores do mundo. Trata-se de jogar contra toda a equipa mas, claro, vamos tentar travar o Ronaldo.”

O seleccionador da Islândia garante que a equipa está preparada

16:30. Este será o terceiro encontro entre as duas selecções. E a vantagem é clara para o lado luso. A Selecção Nacional venceu os dois jogos, quer em casa, quer fora, e tem oito golos marcados perante a selecção islandesa.

16:15. O jogo desta noite realiza-se no Geoffroy Guichard. O Estádio do Saint-etiene tem capacidade para mais de 42 mil pessoas e uma coisa é certa, a casa vai estar cheia.

O Estádio vai encher esta noite para ver jogar as quinas | Foto: Site Oficial Euro 2016

16:00. Selecção Portuguesa que há muito anseia por um titulo europeu e depois de na passada semana ter vencido a Estónia por 7-0 a motivação está cá. Resta apenas jogar.

15:30. Este será o jogo de estreia da Islândia em fases finais de Europeus e a selecção nórdica garante ter uma palavra a dizer neste Grupo F. Terá é pela frente a selecção portuguesa...

15:00. O Grupo F é o último deste alargado Euro 2016. Áustria, Hungria, Islândia e Portugal competem por um primeiro lugar no Grupo que garante a passagem à próxima fase sem dores de cabeça. Nos oitavos de final, as equipas que passarem irão defrontar o primeiro e o segundo posto do Grupo E onde está inserida a Suécia, a República da Irlanda, a Itália e a Bélgica.

14:30. Deste lado prometemos manter-nos por aqui para lhe contar tudo desta estreia portuguesa que tem deixado todos os adeptos ansiosos!

14:00. Muito boa tarde e sejam novamente bem vindos a um acompanhamento do Portugal x Islândia em directo deste Euro 2016. Hoje são apenas dois os jogos a relizar e precisamente os do Grupo onde a selecção das quinas se insere. Áustria e Hungria arrancam com o jogo às 17:00 horas e mais tarde será a vez da selecção portuguesa entrar em campo para a estreia neste Europeu frente à Islândia.