Grupo F do EURO : Hungria vence Áustria  e assume liderança

O grupo de Portugal, composto por Hungria, Áustria e Islândia, teve início na passada terça-feira, com destaque para o jogo inaugural entre húngaros e austríacos. A Áustria iniciou o jogo ao ataque, mas a estrela da equipa Alaba viu o poste negar-lhe o golo ao minuto 2. Depois deste lance a Hungria acertou as marcações, evidenciando uma organização de jogo notável. Ao longo do encontro os austríacos sofreram uma contrariedade, com o central Dragovic a ver o cartão vermelho de forma infantil.

Os húngaros contrariaram o favoritismo do adversário, beneficiando dos golos de Szalai e de Stieber, para fixarem o resultado final em 2-0. Com este resultado inesperado a Hungria é líder isolada do grupo F com três pontos, mais dois que Portugal e Islândia, que partilham a segunda posição com um ponto conquistado. A Áustria, que será o próximo adversário de Portugal no Euro, ocupa a última posição, sem ter conquistado qualquer ponto.