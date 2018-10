A festa do Euro continua: No Grupo A França apurada e Suíça aproxima-se, no grupo B Eslováquia surpreende

Na tarde/noite de Euro 2016 jogou-se a segunda jornada da fase de grupos. No Grupo A a Suíça e a Roménia mediram forças, mas não foram além de uma igualdade a uma bola. O resultado favorece a equipa Suíça e deixa os romenos numa situação complicada para seguir em frente. Para os suíços Mehmedi coloriu o score, e no lado romeno Stancu entrou também na festa do golo. Stancu marcou o seu segundo tento no Euro, mas a Roménia continua apenas com um ponto conquistado.

No outro duelo do grupo, a equipa francesa teve pela frente uma Albânia organizada e muito fechada, mas as individualidades superaram todas as adversidades. Na recta final do encontro Payet (o jogador marcou o 2º golo na competição) e Griezmann, que saltou do banco, garantiram oficialmente a presença gaulesa nos oitavos de final do Europeu. Contas feitas ao fim de duas jornadas, relevo para a liderança da já apurada França, com seis pontos, seguida da quase apurada Suíça com quatro. A Roménia não depende de si para se qualificar, uma vez que ocupa a terceira posição com apenas um ponto alcançado. A Albânia poderia perfeitamente fazer as malas para casa, mas irá disputar a última ronda para tentar somar pelo menos um ponto na prova.

O Grupo B entrou em campo na tarde desta quarta-feira com uma partida que se revelou muito interessante. A favorita Rússia foi completamente dominada pela Eslováquia, que acabou por vencer por duas bolas a uma. Para os eslovacos Weiss e Hamisik coloriram o marcador, mas o russo Glushakov tentou colocar incerteza no vencedor. O foco VAVEL deste dia vai para o tento incrível de Hamsik, que colocou a bola nas redes russas de uma forma tecnicamente perfeita.

A Inglaterra e o País de Gales entrarão em campo esta quinta-feira, ficando a Eslóvaquia empatada com estes dois rivais com três pontos provisoriamente. A Rússia, para além de estar fora da próxima fase com zero pontos, registou uma vez mais episódios lamentáveis de confrontos entre adeptos, que infelizmente mancharam este dia de Euro. A bola é quem reina e a VAVEL Portugal continuará a levar até si todas as jogadas que dignificam a melhor competição de selecções da Europa.