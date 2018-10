Euro 2016: Sexta-feira de decisões?

Vão ser mais três encontros de grande emoção, e que podem ser desde já decidir o apuramento de três países, para a fase seguinte do Euro 2016. Esta sexta-feira Espanha, Croácia e Itália procuram somar mais uma vitória e ficarem desde já com os oitavos-de-final no «bolso». Para isso vão ter de vencer os respectivos adversários, Turquia, República Checa e Suécia, que obviamente também vão lutar pela qualificação.

Espanha x Turquia

Jogo a contar para a segunda jornada do grupo D. Em Nice a Espanha vai tentar dar continuidade à boa exibição conseguida diante da República Checa, mas que apenas lhe garantiu um triunfo muito sofrido por 1-0, com um golo de Piqué a dois minutos do fim. Em caso de vitória os seis pontos garantem a passagem do bicampeão europeu, aos oitavos-de-final.

Já a Turquia foi derrotada na primeira ronda também por 1-0, diante da Croácia e por isso sabe que tem de pontuar de forma obrigatória se quiser levar a luta pela passagem à fase seguinte até à derradeira jornada, quando defrontar a República Checa. A tarefa porém não vai ser nada fácil, mas os turcos são conhecidos por nunca desistirem e acreditam até ao apito do árbitro.

Espanha tem vantagem no confronto directo (Foto: skysports.com)

As duas selecções já se defrontaram por treze vezes com a Espanha a somar seis vitórias contra três da Turquia, registando-se quatro empates. Os espanhóis marcaram dezanove golos e os turcos doze. Para aumentar ainda mais o grau de dificuldade que espera os comandados de Fatih Terim, diga-se que a Turquia não vence a «La Roja», há 52 anos. O árbitro da partida será o sérvio Milorad Mazic e o pontapé-de-saída está marcado para as 20h00.

Itália x Suécia

É o único jogo do grupo E marcado para sexta-feira, já que o Bélgica x República Irlanda joga-se no sábado. Na ronda inaugural os italianos derrotaram os belgas por 2-0, com o «cinismo» do costume e uma eficácia tremenda. Os suecos não foram além de um empate a uma bola com os irlandeses, graças a um auto-golo de Clark.

A formação de Zlatan Ibrahimovic vai ter de somar pontos, para continuar a ter hipóteses de continuar em competição, frente à «squadra azzurra» que vencendo garante automaticamente a presença nos oitavos-de-final. O encontro está marcado para Toulouse a partir das 14h00 e será dirigido por Viktor Kassai que apitou o jogo inaugural deste Euro 2016, entre a França e a Roménia.

Vantagem sueca no duelo com os italianos (Foto: skysports.com)

Em quatorze desafios já disputados entre ambas, a Suécia tem uma ligeira vantagem tendo vencido sete encontros, contra cinco da Itália, havendo duas igualdades. Em relação aos golos marcados os suecos também levam a melhor com dezanove remates certeiros, e os italianos treze. Esta vai ser a terceira vez que as duas selecções se encontram em fases finais de campeonatos da Europa.

No Euro 2000 a Itália venceu por 2-1 ainda na fase de grupos, mas quatro anos volvidos também na mesma fase da prova houve um empate a dois golos, que deixou os italianos de fora e apurou a Suécia. O jogo desta sexta-feira será por isso um tira-teimas.

República Checa x Croácia

Segundo jogo do dia no que diz respeito ao grupo D. Os croatas encontram-se na mesma posição que a Espanha, e depois da vitória por 1-0 frente à Turquia com um golo de Luca Modric, querem uma nova vitória para se qualificarem para os oitavos-de-final do Euro 2016. Já os checos estão na mesma posição que os turcos e sabem que uma derrota os deixa fora de prova.

É que perdendo esta sexta-feira, checos e turcos mesmo que na última jornada um deles obtenha uma vitória sobre o outro, irá somar apenas três pontos e muito dificilmente vão ser uma das quatro melhores terceiras classificadas. Por isso este encontro para a selecção de Pavel Vrba assume contornos de decisivo. Os croatas por seu turno não podem facilitar, porque depois vão ter de medir forças com a Espanha e certamente irão querer já estar qualificados.

Confronto inédito entre checos e croatas (Foto: skysports.com)

Esta vai ser a primeira vez que as duas selecções se defrontam em competição. Também por isso este será um encontro que ficará para a história dos dois países. No entanto já disputaram dois amigáveis com um empate 1-1 em 1996, e um triunfo dos croatas por 4-2 em 2001.

A partida está marcada para as 17h00, em Saint-Etiénne e vai ser apitada pelo inglês Mark Clattenburg. No lado da República Checa a equipa está na máxima força, enquanto na Croácia o defesa direito e capitão Darijo Srna está lesionado e em dúvida.