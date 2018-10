Terminado : Portugal x Áustria no Euro 2016 (0-0)

Da nossa parte, só nos resta agradecer pela vossa companhia!

Portugal teve tudo! T-U-D-O! Só faltou o golo.

Nem palavras há para tudo aquilo que aconteceu hoje!

Fica tudo adiado para a última jornada.....

NINGUÉM MERECE!

FINAL DO JOGO

3 minutos para jogar!

89'. Rafa entra em velocidade, Vieirinha remata, defende a Áustria.

88'. Substituição: sai Nani entra Rafa.

Rafa para entrar!

87'. Falta o golo Portugal!!!!

86'. Substituição: sai Ilsanker entra Wimmer.

85'. GOLO ANULADO a CR7 por fora de jogo.

84'. Substituição: sai Sabitzer entra Hintersegeer.

83'. Subsituição: sai André Gomes entra Éder

Éder para entrar!

82'. Cortou Ricardo Carvalho!

82'. Está a ser muito complicado controlar a calma...

Adrien Silva para entrar

80'. Portugal precisa do golo! Nós precisamos do golo!!!

A bola bateu no poste! Ronaldo atirou ao poste!

79'. AO POSTE!!!!!!

78'. É AGORA!

78'. AMARELO para Hinteregger por falta sobre Cristiano.

É PENALTI!

76'. Portugal vai dominando, mas falta o golo!

18 remates para Portugal feitos até agora, falta o golo!

73'. Corta Pepe! Ainda remata Fuchs, muito ao lado da baliza....

72'. Livre perigoso para a Áustria....

71'. Remata Joao Mário! A bola vai de encontro à defesa da Áustria.

70'. Substituição: Sai Quaresma entra João Mário

João Mário vai entrar!

68'. Cruzamento de Guerreiro, para uma , suposta, falta ofensiva de CR7....

67'. Quaresma cruza para as mãos de Almer!

66'. Cruzamento de Guerreiro, volta a cortar a defesa da Áustria.

65'. Ronaldo a bater.... a bola sai por cima!

64'. Substituição: sai Alaba entra Schöpf.

Moutinho fica queixoso, mas já recuperou!

63'. A Áustria limita-se a defender! É livre para Portugal! CR7 a bater!

62'. Quaresma cruza, Ronaldo tenta chegar, mas Almer volta a chegar primeiro.

61'. Volta a cortar a Áustria.... é novo canto!

60'. Cartão amarelo para Fuchs por falta sobre Quaresma dá livre para Portugal!

58'. Portugal está muito forte!

Fora de jogo tirado agora ao ataque austríaco...

56'. Quaresma bate o canto, CR7 cabeceia.... e Almer defende! Este homem é bom!

55'. A Áustria tenta o contra-ataque, Pepe aparece, tira a bola e faz o passe para CR7... remata forte para defesa de Almer!

54'. Muito largo o livre.....

Livre para Portugal! Guerreiro a bater!

53'. Portugal continua a tentar furar a defesa.....

52'. Corta a defensiva austríaca.

52'. Novo canto para Portugal!

Renato, Adrien e João Mário para aquecimento.

49'. Faltou ali alguém..... Jogada bonita por parte da equipa portuguesa, com Quaresma a fazer o cruzamento, mas não estava lá ninguém....

48'. Livre para Ronaldo a bola bate na barreira....

Muito faltosa a Áustria neste segundo tempo.

47'. Cartão amarelo para Harnik.

46'. Remate perigoso de Harnik! Defende Patrício!

Segunda Parte

Já regressamos! Regresse também!

Ainda assim, em comparação com o jogo com a Islândia a equipa portuguesa está muito mais organizada a nível ofensivo, só falta mesmo o golo e precisamos dele como pão para a boca neste segundo tempo!

16! Foram d-e-z-a-s-s-e-i-s o número de remates por parte da equipa portuguesa nesta primeira parte. Os golos estiveram tão perto, mas não apareceram, a equipa das Quinas teve maior controlo do jogo, mas ainda assim a Áustria tentou mostrar-se.

Intervalo

44'. Cruzamento de Vieirinha para a área, Ronaldo salta, mas bão foi o suficiente.

59% de posse de bola para Portugal.

42'. Ricardo Carvalho e Alaba ficam queixosos depois de um lance dividido no ar... Já passou.

Fora de jogo tirado a Quaresma!

40'. CORTA VIEIRINHA! Passou o perigo !

39'. Cartão amarelo para Pepe por falta sobre Alaba! Livre perigoso para a Áustria....

12 remates à baliza de Almer! Falta o golo Portugal!

38'. Corta a defesa da Áustria! Quaresma reaproveita e CR7 remata outra vez para nova defesa de Almer....

37'. Canto! Outra vez...

35'. ALMER! Outra vez! Cabeceamento de Ronaldo depois do cruzamento de Nani, mas o guarda-redes austríaco defende! Ainda assim fora de jogo o jogador português.

34'. Guerreiro a bater, a bola não chega a Quaresma fica descoordenada a equipa Portuguesa. Salva Ricardo Carvalho!

34'. Livre para Portugal! Bate Quaresma!

31'. Remata forte Cristiano, defende como pode Hinteregger!

30'. Cartão amarelo para Ricardo Quaresma por protestos.

29'. OUTRA VEZ!!! Nani cabeceia ao poste, faz estrondo e a bola sobra para Moutinho que remata por cima!

29'. Outro canto!

28'. Cruzamento de Alaba, corta Pepe!

61% de posse de bola para Portugal .

25'. Bola demasiado longa de Quaresma, passou a oportunidade!

25'. Canto para Portugal!

24'. Muito bem Ricardo Carvalho e Vieirinha a negar a passagem a Harnik!

21'. AIIIIIII! Combinação perfeita de CR7 e Guerreiro com o remate do Capitão a sair um pouco ao lado! Cheira a golo, queremos golo!

20'. Portugal vai pressionando....

Nos remates Portugal vai ganhando 6-1.

18'. Bate Quaresma, salta ao terceiro andar Ricardo Carvalho a bola sai ao lado...

18'. Portugal vai jogando rápido, quer o golo a equipa das quinas! Queremos todos! Novo canto para Portugal!

16'. Harnik está a jogar à vontade à frente da defesa portuguesa.... está nervoso o quarteto.

15'. Fora de jogo tirado a CR7...

Hoje já se ouvem os portugueses!

12'. AIAI! Duas vezes! Nani remata, Almer defende, Vieirinha remata forte e a bola toca em Alaba. Novo canto para Portugal, com cabeceamento de William Carvalho a permitir a defesa do guarda-redes austríaco.

11'. Portugal vai-se instalando no meio-campo austríaco.

9'. A Áustria tem medo de sair a jogar, porque isso poderá permirtir o contra-ataque português.

7'. Portugal tem estado no controlo do jogo, mas a Áustria tem-se tentado mostrar.

5'. Lance bonito por parte da equipa portuguesa a terminar com a bola cabeceada por Nani e a sair por cima.

4'. Cruzamento artístico de Quaresma, mas não estava lá ninguém a bola sai ao lado.

3'. Novo susto! Harnik cabeceou e a bola saiu pouco ao lado da baliza....

3'. Primeiro susto para a selecção portuguesa com um atraso muito mal feito por Pepe e com Rui Patrício a tirar de qualquer forma.

A Selecção Nacional joga em 4x3x3

2'. Remata Ricardo Carvalho mas muito por cima....

2'. Lance estudado, defende Almer! Novo canto.

1'. Canto a favor de Portugal!

Inicio do jogo!

Tempo agora para a Portuguesa !

Tempo de ouvir agora o hino da Áustria!

As equipas vão agora subir ao relvado!

O jogo está quase a começar!

15 minutos para o inicio!

19:35. Muitas são as emoções à flôr da pele neste momento!

19:32. Menos de meia hora para o inicio da partida.

19:28. Muita curiosidade com o facto de da triangulação entre CR7, Nani e Quaresma. Qual dos três jogará a ponta de lança?

19:16. Faltam menos de 45 minutos para o inicio da partida e as bancadas do Parque dos Príncipes estão a compor-se!

19:13. Já aquecem os jogadores!

19:08. Face ao onze apresentado na passada terça feira o seleccionador nacional fez entrar William Carvalho e Ricardo Quaresma para as saídas de Danilo e João Mário.

19:06. Almer; Klein, Prodl, Hinteregger e Fuchs; Ilsanker e Baumgartlinger; Harnik, Alaba e Arnautovic; Sabitzer.

19:05. Tempo para o onze da Áustria !

18:51. Empate a uma bola entre a Islândia e a Hungria.

18:46. Este resultado é óptimo para a equipa Portuguesa e para a própria Hungria que tem o apuramento já quase garantido.

18:43. Auto-golo da Islândia dá o empate.

18:43. Rui Patrício, Vieirinha, Ricardo Carvalho, Pepe e Raphael Guerreiro, William Carvalho, Moutinho e André Gomes, Nani, Quaresma e Cristiano Ronaldo.

18:42. O ONZE DA SELECÇÃO..... William Carvalho é titular!

18:37. A Selecção Nacional já está no Parque dos Príncipes!

18:36. CR7 pode ser o primeiro jogador a marcar em quatro europeus consecutivos, a concorrer consigo está também Zlatan Ibrahimovic, mas se Cristiano marcar esta noite (e esperemos todos que sim) o recorde é seu.

18:35. De salientar também que o Capitão da Selecção Portuguesa pode bater um novo recorde esta noite para além deste de jogos feitos com a camisola das Quinas.

18:30. E já que se fala em Luís Figo é importante salientar que, tal como todos nós, o ex internacional português acredita numa vitória esta noite.

Foto: Twitter Oficial de Luís Figo

18:28. De recordar que, com o jogo desta noite, CR7 passa a ser o jogador mais internacional de sempre da Selecção Nacional com 128 internacionalizações, mais uma que Luís Figo.

18:26. É, pelo menos assim que todos pensam, mas a verdade é que em Saint-etiéne os adeptos nas bancadas estavam bastante contidos no seu apoio.

18:24. São esperados muitos portugueses esta noite nas bancadas do Parque dos Príncipes, Portugal vai estar a jogar em casa?

18:06. Faltam menos de duas horas para o inicio do jogo!

18:01. Arranca a segunda parte do jogo entre a Hungria e a Islândia!

17:47. Ao intervalo a Islândia vence por 1-0 a Hungria, com um golo por grande penalidade convertida por Sigurdsson.

17:00. A partida entre a Islândia e a Hungria começou agora!

16:05. A arbitragem hoje está a cargo do italiano Nicola Rizzoli.

Rizzoli é um juiz bastante experiente

16:00. Já o técnico da Áustria, Marcel Koller, sabe que Cristiano Ronaldo é o jogador a travar, mas também sabe que a equipa portuguesa tem grandes estrelas para além do homem do Real Madrid “Temos de jogar de maneira diferente do que fizemos na derrota com a Hungria. Analisámo-la e aprendemos, mas precisamos de ser mais eficazes nas oportunidades, jogar com mais calma e ser mais compactos defensivamente. São as pequenas coisas que decidem os jogos a este nível e temos de fazer pequenas coisas melhor do que os nossos adversários.Sabemos que Portugal não é só o Cristiano Ronaldo. Têm excelentes futebolistas que são fortes individualmente, jogam bem no um-para-um e podem decidir um jogo. Ronaldo é o principal deles, mas é importante defender como equipa.”

Koller sabe que a Áustria tem de estar atenta a todos os jogadores e não só a Ronaldo.

15:55. Para o jogo desta noite o técnico português em nada espera a vida faciltada.... “A equipa da Áustria é muito forte, não é por acaso que ocupa o décimo lugar no 'ranking'. Tem feito um trajecto bastante positivo. Tem vindo a crescer nos últimos quatro ou cinco anos. É uma equipa de grande qualidade, que joga olhos nos olhos, com excelentes jogadores, tecnicamente muito evoluídos. É claramente diferente da equipa da Islândia. Este vai ser seguramente um jogo mais aberto, com duas equipas à procura da vitória mesmo que os resultados não tivessem sido aqueles que aconteceram, porque o ADN dos jogadores das duas selecções tem essa matriz.”

Fernando Santos destacou o facto de a equipa contrária ser bastante forte

15:50. A última vez que Portugal perdeu com a Selecção da Áustria data de 1979. A equipa das quinas perdeu no velhinho estádio da Luz por 2-1.

15:49. Termina agora o jogo entre a Bélgica e a Irlanda com uma vitória belga por 3-0 com o bis de Lukaku e com um golo de Witsel. Com este resultado a Bélgica pode continuar a sonhar com a merecida chegada aos oitavos uma vez que ocupa agora o segundo posto do Grupo E.

15:30. Este será o 11º encontro entre as selecções potuguesa e austríaca e o equilibrio marca as estatísticas. Metade dos jogos empatados, 2 vitórias da Selecção Portugal e 3 da equipa da Áustria.

15:15. Para o jogo desta noite o seleccionador nacional admite fazer alterações no onze inicial. Danilo e Vieirinha são os candidatos à saída. Se para Vieirinha o lugar cedido a Cédric Soares parece certo, para a saída de Danilo existem duas opções, ou William Carvalho, ou Renato Sanches.

15:00. A segunda parte do jogo Bélgica x República da Irlanda começou.

14:45. Ao intervalo o jogo entre a Bélgica e a Irlanda mantém-se a zeros.

14:30. O jogo desta noite tem como palco principal o Estádio do PSG. O Parque dos Principes tem capacidade para mais de 48 mil pessoas e a verdade é que a casa vai estar cheia para ver a equipa portuguesa.

O Parque dos Príncipes vai encher para ver jogar a Selecção. | Foto: Site Oficial do Euro 2016

14:00. Com a Itália já apurada, depois de ontem ter vencido a Suécia por 1-0 com um golo de Éder aos 88’, hoje é a vez da Bélgica entrar em campo frente à República da Irlanda. O jogo começou agora!

13:30. Portugal está obrigado a vencer para poder continuar a sonhar com a passagem à próxima fase, principalmente depois do empate com a Islândia. Mas, a verdade é que ainda há 180 minutos de jogos de hoje para ver antes da equipa das quinas poder mostrar o que vale neste Euro 2016.

13:00. Muito Boa Tarde! Estamos de volta para mais um acompanhamento em directo de um jogo deste Euro 2016. Portugal e Áustria fecham as contas da jornada 2 hoje às 20:00 horas, mas a verdade é que ao longo do dia ainda existem dois jogos. A Bélgica recebe a Irlanda, a Hungria e a Islândia fazem as primeiras contas do Grupo F e só depois é que a equipa das quinas entrará em campo.... Portanto temos mais do que bons motivos para nos mantermos por aqui!