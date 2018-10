Raphael Guerreiro poderá ser uma ausência de peso na partida frente à Hungria Sirene lusa tocou em França: Raphael Guerreiro e André Gomes em dúvida para enfrentar Hungria

A pouco tempo do pontapé de saída do Portugal x Hungria, Fernando Santos depara-se agora com as lesões contraídas por Raphael Guerreiro e André Gomes. Os jogadores têm sido aposta firme no 11 e continuarão em dúvida até ao dia do duelo.