Grupos F e E na 3ª jornada: Hora das decisões

O arranque da 3ª jornada, para o Grupo F, começa às 17h de quarta-feira. Hungria x Portugal e Islândia x Áustria, entram em campo à mesma hora, com o objecto de arrecadar os três pontos e carimbar passaporte para a fase seguinte da competição. Às 20h, é a vez da Itália x Rep. Irlanda e Suécia x Bélgica, disputarem as partidas do Grupo E. A Itália já se encontra apurada para os oitavos-de-final.

Hungria X Portugal

A selecção portuguesa entra em campo às 17h, para defrontar a Hungria, no Parc Olympique Lyonnais, em Lyon. O árbitro da partida será o inglês, Martin Aktinson.

No que diz respeito aos confrontos entre estas duas formações, num total de 10 jogos, são os portugueses quem levam vantagem, com 7 vitórias e 3 empates, sem derrotas sofridas. Os lusos apontaram 23 golos, contra, apenas, 7 golos da Hungria. Desta forma, a balança parece descair para o lado lusitano. Contudo, é a Hungria quem está em 1º lugar no grupo, com 4 pontos, enquanto Portugal se encontra na 3ª posição, com 2 pontos.

Depois de dois empates amargos, Portugal só pode entrar em campo com o objectivo de vencer e arrecadar os três pontos, arrecadando assim o 1º ou o 2º lugar do grupo, de acordo com o resultado da partida entre a Islândia e a Áustria. Se vencer esta partida, a selecção portuguesa garante a continuidade na competição e reacende a esperança dos lusos.

Esta deverá ser uma partida recheada de emoções, imprópria para cardíacos. A selecção das quinas tem tudo para vencer e fazer esquecer os dois empates nas partidas anteriores. A Hungria, no entanto, promete dar luta, atravessando dificuldades no caminho lusitano. Contudo, só a vitória é aceitável para os portugueses, nesta partida.

Islândia - Áustria

Também às 17h, no Stade de France, em Paris, é a vez da Islândia e Áustria se defrontarem neste europeu. O árbitro da partida será Szymon Marciniak, de nacionalidade polaca.

Estas duas selecções, no seu historial de confrontos, só se cruzaram por 3 vezes, sendo que a Áustria segue em vantagem, com 1 vitória, contra 2 empates, sem derrotas sofridas. Também nos golos a vantagem é austríaca, com 3 golos marcados contra 2 golos sofridos. Ainda assim, nesta fase de grupos, é a Islândia que arrecada maior mérito, já que se encontra no 2º lugar no grupo, com 2 pontos, enquanto a Áustria ocupa a última posição, com 1 ponto.

Desta forma, esta será uma partida interessante, e que poderá trazer surpresas. Nenhuma das selecções pretende facilitar e a Áustria vai dar tudo para tentar dar a volta à situação. Contudo, a Islândia também não pretende perder a oportunidade de carimbar passaporte seguir na competição.

Itália - República da Irlanda

A contar para o Grupo E, a Itália e a República Irlanda defrontam-se às 20h, no Stade Pierre-Mauroy, em Lille. A Itália já se encontra apurada para a fase seguinte da competição, uma vez que venceu as duas primeiras jornadas do grupo, arrecadando 6 pontos e o 1º lugar. Já a Rep. Irlanda encontra-se na 4ª posição, com apenas 1 ponto somado.

Os embates entre estas duas formações ocorreram por 13 vezes, sendo que a Itália venceu 8 partidas, com 2 derrotas e 3 empates. Também nos golos marcados, é a selecção italiana que se encontra na frente, com 20 golos marcados, contra 9 golos sofridos. A Itália é conhecida por ser uma das melhores seleções do mundo.

Neste confronto, a Itália poderá respirar à vontade, uma vez que tem o seu lugar nos oitavos assegurado, contudo não é imagem de marca dos italianos facilitar, muitos menos sair derrotado sem dar luta. Desta forma, a pressão recai toda sobre a formação da República Irlanda que, muito dificilmente, verá a sua continuidade na competição.

Suécia - Bélgica

O embate entre suecos e belgas está agendado, igualmente, para as 20h, no Allianz Riviera, em Nice. A Bélgica encontra-se em 2º lugar, com 3 pontos somados, enquanto a Suécia só tem um ponto somado, ocupando a 3ª posição do grupo.

As probabilidades parecem favoráveis à Bélgica que, no que diz respeito ao histórico de confrontos, em 13 partidas, venceu 7 jogos, perdeu 4 vezes e empatou outras 2 partidas. Contudo, nos golos assinalados, é a Suécia que segue na frente, ainda que por um golo de diferença, já que apontou 22 golos, contra 21 da Bélgica.

Esta deverá ser uma partida renhida, tendo em conta que ambas as equipas, em caso de vitória, podem ocupar o 2º lugar e garantir um lugar na próxima fase da competição. Para já, os números parecem estar do lado da Bélgica, contudo o que importa é a prestação e o resultado em campo.