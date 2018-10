Euro 2016: Dia 12 – o fecho das contas

Ontem foi a vez das equipas dos grupos C e D entrarem em ação e provarem em campo quem merece estar na fase seguinte do Europeu, nos oitavos-de-final.

Grupo C

No encontro entre a Ucrânia e a Polónia, os polacos saíram vencedores com golo de um jogador que saltou do banco de suplentes, Kuba. Se a Ucrânia já tinha a sua vida complicada porque ainda não tinha pontuado, só viu confirmado o seu regresso a casa, enquanto que a Polónia segue em frente na prova, tendo conseguido o 2º lugar do grupo.

No outro jogo do grupo, a Alemanha saiu vencedora frente à Irlanda do Norte, com golo de Mario Gómez ao minuto 30. Desta forma, os alemães terminaram em 1º lugar do grupo C, enquanto que a Irlanda do Norte ficou em 3º lugar com fortes possibilidades de passar à fase seguinte.

Mario Gomez deu o golo à equipa alemã no jogo com a Irlanda do Norte

Fechando as contas do grupo C, a Alemanha termina em 1º com 7 pontos, os mesmos da Polónia que termina em 2º lugar. Em 3º lugar aparece a Irlanda do Norte e em último a Ucrânia, que não pontuou neste Europeu.

Grupo D

No grande jogo do dia, a Croácia venceu a bicampeã europeia Espanha por 2-1. Apesar da Espanha ter marcado primeiro (e muito cedo) por Morata, a Croácia nunca baixou os braços e empatou o jogo ao minuto 45 por Kalinic. Na segunda parte, com as duas equipas sempre a procurar o golo da vitória, Sérgio Ramos falhou um penalti que poderia ter posto a Espanha na frente do marcador. E porque quem não marca sofre, Perisic marcou ao minuto 87, dando a vitória à Croácia.

A Croácia surpreendeu ao vencer a Espanha por 2-1

Apesar deste resultado, ambas as equipas passam aos oitavos-de-final do Europeu.

No jogo entre a República Checa e a Turquia, os turcos sairam vitoriosos por 0-2, com golos de Yilmaz e Tufan. No entanto, a Turquia termina em 3º lugar do grupo e não consegue o apuramento para a fase seguinte.

Desta forma, a Croácia termina em 1º lugar do grupo com 7 pontos e a Espanha em 2º com 6 pontos. A Turquia acaba em 3º lugar com 3 pontos e a República Checa em último com apenas 1 ponto.

Depois destes quatro jogos, confirma-se o apuramento da Alemanha, da Polónia, da Croácia e da Espanha, sendo que a Irlanda do Norte tem ainda grandes possibilidades de passar à fase seguinte se for a melhor terceira classificada.