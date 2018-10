Cristiano perto de mais um recorde: registo de Platini na mira do luso

Na semana que ditou o apuramento lusitano para os oitavos de final com influência directa de Cristiano Ronaldo, eis que foram contabilizados mais recordes do craque das quinas. Com os festejos diante a Hungria, CR7 tornou-se no primeiro jogador da história a balançar as redes contrárias em 4 fases finais consecutivas, um feito incrível só ao alcance do astro do Real Madrid. O artilheiro das quinas leva já 60 tentos a jogar pela equipa lusitana e é cada vez mais o melhor marcador de sempre da selecção. Mas na verdade os recordes poderão não ficar por aqui. Caso Cristiano marque este Sábado diante a Croácia irá igualar o mítico Platini com 9 tentos em fases finais de Europeus. Recordes e recordes e ainda mais recordes, tudo isto leva Ronaldo a gritar “SIM” sem necessitar de microfone. Resta agora aguardar para que o astro português ajude Portugal a conquistar definitivamente o topo do futebol europeu.