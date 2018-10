País de Gales x Irlanda do Norte: O azar de uns e a sorte de outros

Este era o primeiro jogo entre as duas selecções em fases finais de um Europeu e ficou decidido no último quarto de hora e com um auto-golo. McAuley foi o rosto da desilusão Norte Irlandesa depois um jogo onde a escassez de oportunidades foi mais do que evidente.

O favorito sou eu!

A Irlanda no Norte entrou no encontro pronta a provar que, apesar de o País de Gales ter conseguido surpreender tudo e todos na fase de grupos, era capaz de mostrar que também estava pronta para surpreender.

A verdade é que à medida que a primeira parte foi correndo e a bola foi sendo dividida entre os médios de cada lado, os espectadores do bom futebol puderam perceber que, de facto, o jogo do final da tarde de ontem ia ser cheio de emoções fortes.

Face à vontade de se fazer mostrar neste Euro 2016, os norte irlandeses conseguiram provar que com força e vontade tudo se consegue e até foram eles mesmos a ter as únicas oportunidades de perigo real para a baliza galesa.

Hennessey disse que não ao golo de Ward ainda na primeira parte | Foto: Facebook UEFA euro 2016

Ward e Dallas obrigaram Hennessey a brilhar por duas vezes e a dizer que não ao golo dos vizinhos do Reino Unido. Já o País de Gales ia insistindo, mas a verdade é que a equipa parecia colocar-se às costas de Bale e resultados concretos era coisa que não aparecia.

Brexit : Bale out, McAuley in

Era esperado que na segunda metade do tempo regulamentar, o País de Gales se enchesse de força e segurança, pressionasse mais e estivesse muito perto de fazer o golo, mas a realidade foi outra.

Aos 53' apareceu a oportunidade de golo para os galeses, mas a verdade é que apesar do susto que Vokes provocou de cabeça em nada modificou o estilo de jogo irlandês.

O tempo foi passando e apesar da insistência dos galeses em passar o meio-campo, a equipa contrária mostrou-se capaz de fazer parar os grandes tanques do ataque galês.

Já no último quarto de hora e quando todos achavam que tudo se ia decidir no prolongamento eis que Gareth Bale entra pela esquerda e com a ajuda do central irlandês McAuley fez o único golo da partida.

McAuley foi o principal "culpado" da passagem galesa | Foto: Facebook UEFA euro 2016

Azar de uns, sorte de outros. Até ao final do encontro a Irlanda ainda tentou reverter o resultado, mas já nada se podia fazer. O golo estava mesmo feito e se o País de Gales passou aos quartos de final deve-o à importante ajuda de McAuley que esteve lá quando a equipa mais precisou.