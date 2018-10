Alemanha x Eslováquia: Bávaros e bárbaros

A Alemanha segue para os quartos de final deste euro 2016 depois de ter vencido esta tarde a equipa da Eslováquia por 3-0.

Com a entrada de Draxler para o lugar de Gotze no onze inicial, a mannschaft fez o que quis perante a timida Eslováquia que se tentou mostrar, contudo sem sucesso.

Sem hípotese

Era de esperar. Qualquer adepto do bom futebol sabia que poucas eram as chances da equipa eslovaca conseguir sonhar com os quartos de final frente a uma Alemanha tão forte como tem estado.

A equipa de Low mandou no encontro. Fez o que quis e ainda a partida não tinha dez minutos já Boateng estava a fazer o 1-0. Depois de um canto de Muller, Boateng aproveita uma bola perdida à entrada da área e, de primeira, remata sem qualquer hípotese para Kozacik.

Boateng estreou o marcador aos oito minutos | Foto: Facebook Euro 2016

Quatro minutos depois a equipa alemã ainda conseguiu beneficiar de uma grande penalidade que Ozil desperdiçou. Faltou força ao remate do jogador alemão e a defesa de Kozacik ajudou e muito.

A Campeã do Mundo permaneceu no controlo do jogo e Draxler, Gomez, Boateng e Ozil foram os homens que nunca desistiram de aumentar a vantagem. Ainda que, nesta altura, de nada valesse.

A Eslováquia ia aguentando como conseguia e ao bater dos 38' obrigou Neuer a fazer uso dos reflexos para negar o empate. Um contra-ataque em velocidade fez com que a bola chegasse rapidamente à àrea alemã e Kucka cabeceou... tão forte que Neuer foi obrigado a defender como pôde.

Logo a seguir a resposta alemã chegou. Uma combinação de Muller, Draxler e Gomez deu o golo ao ponta-de-lança bávaro. Sem hípoteses para Kozacik uma vez mais.

Chegava o intervalo e com ele a vantagem merecida e descansada por parte da equipa alemã. Restava saber o que se podia ver na segunda metade.

Vira o disco

Já na segunda parte o filme foi outro. A Alemanha já tinha a passsagem praticamente no bolso no segundo tempo e foi deixando jogar a Eslováquia.

A equipa de Kozak ainda se tentou mostrar, conseguiu até criar alguns lances de perigo, mas a verdade é que em nada conseguiu assustar a equipa alemã. Até porque os bávaros foram deixando jogar, porque quando quis.... marcou.

Aos 63', um contra-ataque conduzido por Hummels fez com que a assistência fosse perfeita para o pé de Draxler, que acabou por ter tempo para receber, rodar, rematar e marcar.

Draxler foi o autor do último golo da Alemanha e teve tempo para tudo | Foto: Facebook Euro 2016

Estava feito o 3-0 e as esperanças eslovacas acabaram mesmo por cair por terra. O domínio era alemão e assim foi até ao final deste triunfo tranquilo da Campeã do Mundo.

Agora seguem-se os quartos de final e resta só saber se será contra a Espanha, ou contra a Itália...