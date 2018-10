Euro 2016: RX - Polónia

A Polónia ficou integrada no grupo C e pode dizer-se que fez um percurso imaculado. Com duas vitórias por 1-0 e um empate a zero frente à Alemanha, os polacos terminaram na segunda posição com os mesmos sete pontos dos germânicos. Nos oitavos-de-final tiveram pela frente a Suiça, e se na primeira parte dominaram o encontro, chegando ao intervalo em vantagem com um golo de Kuba, no regresso dos balneários o domínio suíço foi total.

Sofrendo uma enorme quebra física derivada possivelmente de apenas dois dias de descanso, a Polónia remeteu-se à sua defesa e foi aguentando a pressão helvética. Com os laterais a fecharem nos corredores e Pazdan e Glik, a «varrerem» tudo no centro com o apoio de Krychowiak, foi num lance de génio de Shaqiri que a sua barreira foi ultrapassada.

No entanto este foi o único golo sofrido até então pelos polacos, o que mostra bem o poder da sua organização defensiva, que tem no guarda-redes Fabianski um dos principais factores para tal. Depois no ataque existem as duas «motas» Kuba, que é o melhor marcador da selecção com dois golos e Grosicki, que numa enorme arrancada pela esquerda, deu origem ao golo frente à Suiça.

Um 4-4-2 clássico que é suportado na linha ofensiva com dois avançados de categoria internacional. Milik que deu a vitória na fase de grupos frente à Irlanda do Norte, e que ao serviço do Ajax apontou esta temporada 24 golos e com apenas 22 anos é uma das maiores promessas do futebol europeu.

A Figura

O outro avançado é a grande figura deste conjunto. Robert Lewandowski, jogador do Bayern Munique e que nesta época marcou 42 golos em 51 encontros ao serviço dos bávaros. É certo que até ao momento ainda não fez o «gosto ao pé», neste campeonato da Europa (esperemos que assim continue) mas é um jogador de enorme qualidade técnica, que joga bem de cabeça e com um forte pontapé, que pode fazer estragos a qualquer momento. Jogou todos os minutos até agora e na fase de qualificação para o Euro 2016, foi o melhor marcador da Polónia com 13 golos.

Lewandowski é a figura da Polónia (Foto: planotactico.com)