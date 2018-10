Oficial: Helton de saída do dragão

O FC Porto voltou esta terça-feira aos trabalhos no Olival e a bomba chegou: ao fim de 11 temporadas, Helton deixará de ser jogador dos invictos. O actual técnico Nuno Espirito Santo, que em tempos partilhou o balneário com Helton, não conta com o veterano guarda redes para a época que se iniciará brevemente. Em comunicado oficial, o emblema azul e branco oficializou a saída do brasileiro agradecendo o profissionalismo e a qualidade assinalável com que brindou os adeptos invictos sempre que calçava as luvas dos dragões. Enquanto guarda redes, Helton impressionou quando rendeu o histórico Vitor Baia entre os postes denotando uma agilidade e uns reflexos que conquistaram os portistas. O ciclo de Helton chega agora ao fim mas o futebol luso não mais esquecerá o profissional incrível que mostrou talento dentro e fora das 4 linhas. Leia o comunicado do clube portista.

"O guarda-redes Helton não integrará os trabalhos do plantel de 2016/17, decisão tomada de comum acordo entre a Administração da FC Porto, Futebol SAD e o jogador. Termina assim uma ligação enquanto jogador profissional de 11 épocas consecutivas em que o capitão representou o FC Porto ao mais alto nível, tendo sido sete vezes Campeão Nacional com a camisola dos Dragões. Venceu ainda uma Liga Europa, quatro Taças de Portugal e seis Supertaças."