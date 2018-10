Benfica: Zivkovic tem pré-acordo com as águias

O jovem prodígio sérvio Zivkovic é um jogador livre e estará a um passo de se tornar reforço de Rui Vitória para o Benfica 2016/2017. O namoro do clube da Luz com o atleta dura há meses e, depois de intensas negociações, as partes parecem ter chegado a um acordo. O Benfica irá pagar um prémio de assinatura de cerca de 4 milhões de euros ao jogador, uma verba elevada para um clube luso, mas o talento emergente do sérvio justifica o investimento no mini Gaitán de 19 anos.

Segundo o que a VAVEL apurou, o Sporting tentou abordar o jovem atleta, mas o destino de Zivkovic passa pelo Estádio da Luz. O extremo foi afastado do Partizan por se ter recusado a renovar, estando agora prestes a assinar um vínculo de 4 épocas com as águias. Zivkovic é um ala polivalente que tem uma técnica apuradíssima e um instinto goleador soberbo, entrando perfeitamente nas ideias de jogo de Rui Vitória.