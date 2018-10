Resultado Polônia x Portugal pela Eurocopa 2016 (1-1;3-5 pens)

Ficamos por aqui com mais essa transmissão em tempo real! Convido a todos para continuar conosco para mais notícias do esporte mundial. Obrigado a todos por ter ficado até aqui, um abraço e até a próxima!

Portugal joga na próxima quarta-feira (6), em Lyon, contra País de Gales ou Bélgica.

Portugal converte as cinco cobranças e Rui Patrício fez uma defesa para decretar a classificação portuguesa na semifinal da Eurocopa, aguardando País de Gales ou Bélgica que jogam amanhã. No tempo normal, 1 a 1.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL DE PORTUGAL!!!! PORTUGAL ESTÁ NAS SEMIFINAIS DA EUROCOPA!! Quaresma (3-5)

DEFENDEEEEEEEEEEEEEEEU RUI PATRÍCIO!! PERDEU A POLÔNIA! Kuba (3-4)

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DE PORTUGAL!! Nani. (3-4)

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DA POLÔNIA! Glik. (3-3)

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DE PORTUGAL!! João Moutinho. (2-3)

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL DA POLÔNIA! Milik. (2-2)

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DE PORTUGAL!!! Renato Sanches. (1-2)

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL DA POLÔNIA! Lewandowski. (1-1)

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DE PORTUGAL! Cristiano Ronaldo. (0-1).

Portugal começa batendo.

Batida dos pênaltis será à esquerda das cabines de televisão, de frente para torcida polonesa.

MAIS UM MINUTO DE ACRÉSCIMO!

117' Cruzamento para a área portuguesa e Pepe tira.

116' Bola para Quaresma vai muito forte.

114' Kapustka cruza perigosamente com a bola rente à linha, mas ninguém chega para desviar.

112' Demonstrando calma, Polônia troca passes em seu campo de defesa.

111' Mais um cruzamento errado para Eliseu, mas dessa vez ganha escanteio.

110' Partida recomeça.

109' Jogo paralisado porque torcedor invadiu o gramado.

108' Cédric tenta puxa contra-ataque com Quaresma, mas bola é muito forte.

107' Escanteio para a Polônia.

106' Polônia agora retoma a bola e troca alguns passes.

105' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO DA PRORROGAÇÃO!

Equipes agora vão tomar uma água, descansar um pouco e conversar com seus treinadores por alguns minutos antes de virar o jogo.

105' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO DA PRORROGAÇÃO!

104' Cruzamento polonês é bloqueado.

102' Cristiano Ronaldo chuta forte de fora da área, mas Fabianski fica com ela.

101' Cruzamento de Kapustka para a área, passa por todo mundo.

99' Milik recebe no meio e chuta de fora, mas bola sobe muito.

97' SUBSTITUIÇÃO NA POLÔNIA! Sai: Maczynski. Entra: Jodlowiec.

95' SUBSTITUIÇÃO EM PORTUGAL! Sai: William Carvalho. Entra: Danilo.

94' Eliseu cruza para a área, mas manda muito forte.

93' Polônia troca passes na intermediária agora.

92' Bola para Cédric, porém a zaga conseguiu tirar.

91' Ronaldo furou novamente.

90' ROLA A BOLA PARA A PRORROGAÇÃO!

Times recebem tratamento rápido enquanto descansam um pouco. Recebem instruções também.

Polônia abriu o placar no primeiro tempo e Portugal conseguiu chegar ao empate. Sem gols no segundo tempo, chegamos na prorrogação.

90+3' FIM DE PAPO NO TEMPO REGULAMENTAR! Vamos para a prorrogação.

90+2' CARTÃO AMARELO PARA WILLIAM CARVALHO!

90+1' Eliseu planta cruzamento, mas é bloqueado.

MAIS TRÊS MINUTOS DE ACRÉSCIMOS!

89' Pepe cabeceia sozinho para fora, mas já estava marcada posição irregular.

88' CARTÃO AMARELO PARA KAPUSTKA!

86' Jogada polonesa é tirada paralisada pela zaga portuguesa.

85' CHANCE! Bela metida de bola pelo meio para Ronaldo, sozinho, que fura novamente.

83' Cédric cruza muito forte, mas Fabianski fica com ela.

82' Renato Sanches aproveita bola cruzada por Quaresma, tenta novo cruzamento, mas é bloqueado.

81' SUBSTITUIÇÃO NA POLÔNIA! Sai: Grosicki. Entra: Kapustka.

80' UUUUUUUHHHHH!! Depois de bola para Ronaldo, a zaga se joga e desvia a bola, quase colocando pra dentro do gol.

79' SUBSTITUIÇÃO EM PORTUGAL! Sai: João Mário. Entra: Quaresma.

78' CHANCE! Cruzamento para a área, Fonte consegue subir e testar com força para o gol, mas em cima do goleiro Fabianski.

76' João Mário recebe e toca forte para Ronaldo, que não alcança.

75' Renato Sanches tocou para Cristiano Ronaldo, que rolou para João Mário, que dominou errado.

72' SUBSTITUIÇÃO DE PORTUGAL! Sai: Adrien Silva. Entra: João Moutinho.

71' Polônia parte ao ataque.

70' CARTÃO AMARELO PARA ADRIEN SILVA!

69' Cruzamento na segunda trave, toque de cabeça de Portugal e Fabianski fica com ela.

68' CHANCE! Boa jogada trabalhada da Polônia, cruzamento para a área e Milik se antecipou a Pepe para conseguir o chute para o gol, obrigando Patrício a defender.

67' Toque para trás dentro da área portuguesa, mas passa por todo mundo.

66' Lewandowski faz jogada pela direita, mas marcação chuta desviado no atacante para lateral.

65' CARTÃO AMARELO PARA GLIK!

64' Polônia consegue trocar bons passes agora.

63' CHANCE! Cédric arremata com força de fora da área, mas manda pra fora.

62' Krychowiak consegue boa arrancada da intermediária, mas perde a bola.

61' Cruzamento para o meio, Nani disputou, mas zaga conseguiu tirar.

60' Partida mantém o seu equilíbrio até o momento.

59' FUROU! Nani consegue bom cruzamento para Ronaldo que fura na hora do chute. Na sequência, Adrien Silva arrisca chute, porém explode na marcação.

57' Grosicki tenta jogada individual pela esquerda, mas Cédric desarma.

56' Kuba recebe pela direita, tenta dois cruzamentos seguidos que são bloqueados.

55' Boa bola para Cristiano Ronaldo pela esquerda, finalizou, porém a bola foi na rede pelo lado de fora.

53' Agora é a vez da Polônia trocar passes no campo de defesa.

52' Novo levantamento ruim para a área, dessa vez de Renato Sanches, e o goleiro fica com ela.

51' Tentativa de lançamento para Ronaldo, mas a zaga tira.

50' Cruzamento para Cristiano Ronaldo, mas Fabianski se antecipa e fica com ela.

49' Eliseu sofre falta pela esquerda.

48' Piszczek tenta cruzamento pela direita, Lewandowski consegue a cabeçada, mas Patrício faz a defesa.

47' Polônia tenta investida pela direita, mas passe sai errado.

46' Equipes retornam sem mudanças.

45' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!

Equipes vão retornando para o segundo tempo.

?Polônia começou com tudo, marcando gol logo no começo do jogo e conseguindo criar outras duas boas chances de gol. Depois, Portugal conseguiu tomar as rédeas da partida, conseguiu criar oportunidades até marcar o gol com Renato Sanches. Em seguida, os poloneses passaram a ter maior controle do jogo.

45+1' FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO!

MAIS UM MINUTO DE ACRÉSCIMO!

44' Polônia troca passes no campo de defesa.

43' Dessa vez Nani conseguiu arriscar, de longe, mas bola vai fraca para goleiro defender.

42' Nani tenta dominar na área, ameaça chutar, mas perde tempo da bola.

41' CARTÃO AMARELO PARA JEDRZEJCZYK!

40' Cristiano Ronaldo faz jogada de efeita pela esquerda.

39' Eliseu arrisca chute da esquerda e de longe, a bola desvia e sai em escanteio.

38' Cruzamento para a área não dá em nada.

37' Falta na direita para a Polônia.

36' Polônia tem sequência de jogadas depois de Grosicki cruzando, Patrício espalma meio esquisito, depois Kuba aparece cruzando, mas a zaga tira.

35' Polônia insiste com bola no ataque.

34' Agora a Polônia tenta ter mais a bola para trabalhar.

33' O gol conseguiu alertar a festa da torcida de Portugal, minoria hoje.

32' Se os mais velhos não conseguem, deixem que Renato Sanches resolve! O meia tabelou com Nani, ajeitou para a perna esquerda e arrematou com força da entrada da área para empatar tudo.

32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL DE PORTUGAL!!! RENATO SANCHES É O NOME DA FERA!

31' Cruzamento de Cédric a zaga tira.

30' Depois do gol, a Polônia se fecha bem na sua defesa.

29' Cristiano Ronaldo cai na área depois de disputa de espaço, e pede pênalti, mas juiz não marca.

28' Portugal retoma a posse da bola.

27' CHANCE! Cristiano Ronaldo recebe de Nani, limpa a marcação e chuta rasteiro, mas Fabianski fica com ela.

26' Portugal não consegue entrar na zaga da Polônia de maneira que consiga fazer algo.

25' Portugueses procuram tocar a bola para chegar mais próximo à meta.

24' Renato Sanches arremata de fora, mas a zaga estava na frente para bloquear.

23' Impedimento marcado do ataque polonês.

22' CHANCE! Outra vez Portugal saiu errado, Grosicki aproveitou, apareceu pela esquerda e cruzou pro meio da área, mas a zaga tira.

21' Milik recebeu pelo meio, avançou, conseguiu chutar para o gol, porém a zaga se joga na frente para desviar a escanteio.

20' Equipe polonesa continua com a bola.

19' Polônia chega em contra-ataque rápido, mas não bem executado. Portugal afasta.

18' Grosicki aparece pela esquerda e chute com a perna canhota, porém manda muito por cima do gol. Talvez quis cruzar, difícil dizer.

17' CHANCE! Lewandowski recebe bola na área depois de conseguir se antecipar à marcação, dribla novo marcador e arrisca o chute, porém Patrício faz a defesa.

16' Cristiano Ronaldo cobra em cima da barreira.

15' Falta frontal para Portugal cobrar.

14' Milik arrisca chute de longe, mas bola passa à esquerda de Rui Patrício.

13' Portugal mostra organização depois de ter sofrido o gol no início da partida. Toma as rédes do jogo, tentando chegar mais vezes no ataque. Laterais, no caso, participam da partida.

12' Em investida pela esquerda, Eliseu consegue o cruzamento depois de bonito corte, mas a bola explode na marcação para escanteio.

11' Em jogada rápida dos portugueses, a bola chega para Cédric que tenta rolar para Ronaldo, porém a marcação intercepta para escanteio.

10' Levantamento para a área e Fabianski fica com ela.

9' Cruzamento para a área e Ronaldo chega chutando de novo, bloqueado pela marcação. Na sobra, Nani faz o mesmo com o mesmo fim.

8' Cristiano Ronaldo arrisca chute de fora da área, mas explode na marcação.

7' Os poloneses retomam a bola e buscam chegar ao ataque, até que erram o passe.

6' Polônia tenta investida pela esquerda, mas Pepe consegue desarmar.

5' Agora a Polônia troca passes no campo de defesa.

3' Portugal agora tenta investida pela direita com William Carvalho que cruza para a área, mas é bloqueado.

2' Depois de falha de Cédric, a Polônia aproveita pela esquerda, avança, cruza para a área e Lewandowski consegue chutar ao gol para abrir o placar.

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL DA POLÔNIA!!! ROBERT LEWANDOWSKI É O NOME DA FERA!!!

1' Tentativa de passe em bola longa pela esquerda e Cédric chegou na cobertura para tirar.

0' ROLA A BOLA EM MARSEILLE! A Polônia dá a saída.

Agora os hinos serão executados!

As seleções estão vindo para o gramado!

Portugal, por sua vez, apresenta o seguinte time: Rui Patricio; Cedric, Fonte, Pepe, Eliseu; W. Carvalho, Adrien, Joao Mario, Renato Sanches; Nani, Ronaldo.

Polônia vem a campo com: Fabianski; Piszczek, Glik, Pazdan, Jedrzejczyk; Blaszczykowski, Maczynski, Krychowiak, Grosicki; Milik, Lewandowski

Com poucos minutos faltando para o início do embate, as equipes anunciaram suas escalações.

Os Lusos têm chance de chegar à quinta semifinal em sete participações no torneio.

Portugal é a única seleção a chegar nas quartas de final da Eurocopa em todas as edições desde 1996 (seis seguidas).

A Polónia chegou pela primeira vez para a disputa de uma quartas de final. Aliás, tudo foi a primeira vez para os poloneses, fora a participação. Primeira vitória, primeira vez nas oitavas e primeira vez nas quartas.

Os últimos seis gols marcados por Portugal contra Polónia aconteceram no segundo tempo.

Em todos os jogos, a Polónia está invicta sobre Portugal, sendo uma vitória e dois empates.

Este jogo será o terceiro encontro num torneio competitivo entre as equipes, a primeira em Eurocopa. Cada um ganhou um jogo: 1 a 0 para Polónia na Copa do Mundo em 1986 e 4 a 0 para Portugal na de 2002.

Na tarde desta quinta-feira (30), Polónia e Portugal se enfrentam na abertura das quartas de final da Eurocopa disputada na França. Os poloneses vêm até aqui fazendo uma campanha bem sólida e estão invictos na competição. Os Lusos também estão invictos, mas com uma vitória e três empates, com uma campanha um tanto irregular.

Na fase de grupos, a Polónia caiu em uma chave não tão complicada para seus parâmetros: Alemanha, Irlanda do Norte e Ucrânia. Acessibilidade grande e foi isso que aconteceu. Um segundo lugar com o mesmo número de pontos que Alemanha, mas perdeu no critério de desempate. Vitórias sobre Irlanda do Norte e Ucrânia, com empate frente aos vizinhos alemães.

Já no jogo disputada nas oitavas de final, a Polónia enfrentou a também segunda colocada em seu grupo Suíça. Apesar de ter saído na frente, tomou o empate com um gol de Shaqiri, cotado para muitos como o gol do torneio. Seguindo para os pênaltis, um 100% de aproveitamento garantiu a vaga nesta fase, visto que Xhaka perdeu a sua penalidade no lado dos suíços.

Na entrevista pré-jogo Polónia x Portugal, o treinador polonês Adam Nawa?ka lembrou que sua seleção já conseguiu mostrar aos outros candidatos ao troféu do que é capaz. "Acho que provamos do que realmente somos capazes, mas vamos aguardar até a partida. Sabemos das nossas qualidade e do que somos capazes de conseguir ir adiante no torneio. Não é nenhuma surpresa que conseguimos resultados na competição. Estamos evoluindo bem e esperamos dar um futebol de alto nível", disse.

Continuando a entrevista, o treinador ressaltou que os portugueses têm grande potencial ofensivo, mas que podem ser muito bons defendendo. "O que está bem claro [para mim] é que, quando eles recuperam a bola, conseguem ser bem perigosos no contra-ataque. Esperamos uma partida muito difícil, mas queremos contrala-la de acordo com o nosso plano de jogo", finalizou.

Portugal enfrentou um grupo onde era cabeça-de chave, mas mesmo assim avançou como um dos melhores terceiros colocados. Com três empates na conta, a equipe não saiu do zero com Áustria, fez 1 a 1 contra Islândia e conquistou nova igualdade frente a líder Hungria por 3 a 3, em jogo muito disputado.

Avançar sendo o terceiro colocado, deu a oportunidade de enfrentar a líder de seu grupo Croácia nas oitavas, onde acabou sendo um jogo fraco nos 90 minutos, com nenhum chute ao gol de ninguém. Na prorrogação, no entanto, continuou desta forma, até que os últimos cinco minutos fizeram valer a pena quem estava assistindo o jogo desde o início. Duas chances dos croatas com direito à bola na trave, até que no contra-ataque, Quaresma marcou e deu a vitória aos Lusos.

O treinador de Portugal, Fernando Santos, disse na entrevista pré-jogo que este jogo será sem favoritos, lembrando que o adversário da vez foi uma das únicas equipes a terminar com sete pontos. "Esperamos um confronto de duas grandes seleções, com um conjunto de jogador de alto nível, que têm, seguramente, o mesmo objetivo. As duas seleções vão querer seguir em frente e marcar presença nas semifinais", afirmou.

Completando o discurso, o técnico disse que Portugal tem suas chances de passar. "O meu colega acreditará que será a Polônia a vencedora e eu acredito que será Portugal. Só é possível estarem em prova as seleções que têm um coletivo muito forte e um conjunto de jogadores com talento. Isso acontece com as duas equipes, pelo que é um jogo sem favoritos, em que ambas as equipas vão tentar tudo para alcançar o seu objetivo, que é seguir em frente", acrescentou.

Por fim, Fernando Santos analisou um pouco do que poderia ser o jogo. "A Polônia é um adversário fortíssimo, muito organizado em todas as fases do jogo. Muito forte na transição de defesa para ataque. A qualidade individual também pode fazer a diferença. Tentaremos anular o que consideramos forte e, quando tivermos a bola, exploraremos o que achamos fraco. Nosso objeito é vencer e vejo que é um jogo sem favoritos. Porém acredito que venceremos", finalizou.

Boa tarde, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Fique agora com mais uma transmissão em tempo real, agora entre Polônia x Portugal, pelas quartas de final da Eurocopa 2016. Acompanhe conosco!