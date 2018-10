Oficial: Ibrahimovic a caminho do Manchester United

Os termos do negócio ainda estão por apurar, mas o anúncio não poderia ser mais oficial: o próprio Ibrahimovic anunciou, na sua conta do Instagram, que o seu próximo destino será mesmo o clube de Manchester que será orientado por Mourinho.

Legenda: É tempo de deixar o mundo saber. O meu próximo destino é o @manchesterunited #Estouacaminho // Foto: Instagram Oficial de Zlatan Ibrahimovic

Muita foi a especulação em torno do futuro do jogador sueco, que vinha sendo apontado ao emblema de Manchester desde o passado mês de Maio, confirmando agora as suspeitas. O avançado despediu-se recentemente da seleção sueca, no Euro 2016, e aos 34 anos abraça este novo projeto com a ambição de marcar muitos golos.

À imagem do que aconteceu no Inter de Milão, Ibrahimovic voltará a ser orientado por José Mourinho, sendo incontornavelmente um dos reforços mais sonantes para o coletivo do treinador português. Recorde-se que o jogador, que esteve 4 anos ao serviço do PSG, não chegou a acordo com o clube francês para renovação do contrato, pelo que o Manchester United aproveita assim para adquirir o jogador a custo zero, ganhando um goleador que poderá voltar a colocar o clube de Old Trafford no topo do futebol britânico.