Oficial: Mkhitaryan é reforço do Manchester United

O Borussia Dortmund oficializou este sábado a venda do médio arménio Mkhitaryan para o Manchester United. Segundo o clube vice campeão alemão é uma proposta muito vantajosa mas por enquanto ainda não foram oficializados os valores da transferência. A imprensa alemã fala em 42 milhões de euros, tratando-se de um valor incrível tendo em conta que o centro campista tinha apenas mas um ano de contrato com o Dortmund. O médio de 27 anos há muito que agrada a José Mourinho e será seguramente o grande organizador de jogo do meio campo dos red devils. O arménio é dotado de uma técnica apurada, uma visão de jogo fantástica e uma meia distância acima da média. Na semana em que Ibrahimovic chegou a Manchester, segue-se Mkhitaryan começando assim a formar-se o novo United de Mourinho que entrará forte na época rumo ao título inglês.