Oficial: Krychowiak deixa Sevilha e ruma aos milionários do PSG

Aos 26 anos, Krychowiak dá o salto na carreira ao assinar com o PSG para as próximas 5 temporadas. O médio polaco deixa o Sevilha depois de ter conquistado a Liga Europa, juntando-se ao técnico Emery, que também trocou recentemente o clube sevilhano pelo conjunto do Paris-Saint Germain.

O jogador organizador de jogo esteve em grande no Euro de França, mas caiu aos pés da selecção portuguesa na partida dos quartos de final. A transferência deverá render 25 milhões de euros ao Sevilha, ganhando o PSG maior presença no miolo para tentar vencer a Liga dos Campeões, um objectivo que tem fugido ao campeão gaulês.