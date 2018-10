França goleia a Islândia e alcança as meias-finais

Quanto a nós, resta-nos agradecer a companhia e dizer-lhe que regressamos na próxima quarta-feira!

Na próxima quinta feira temos nova Final antecipada França e Alemanha encontram-se para decidir quem passa à final.

A França está nas meias finais depois de uma goleada à Islândia por 5-2. A equipa islandesa foi a perder para o intervalo já por 4-0, mas no segundo tempo ainda conseguiu reduzir a vantagem francesa.

FINAL DO JOGO

2 minutos de tempo extra

87'. Foi por pouco! Salvou Mangala a baliza francesa de levar o 3º golo da Islândia.

Este é o jogo com mais golos neste Euro 2016 (7), em segundo lugar está o encontro entre Portugal e a Hungria (6).

Bjarnason reduz a vantagem francesa e faz o segundo golo para a Islândia.

83'. GOLOOOO DA ISLÂNDIA!

83'. Substituição : Sai Sigþórsson entra Guðjohnsen

80'. Substituição : Sai Payet entra Coman

75'. Amarelo para Umtiti

72'. Substituição : Sai Koscielny entra Mangala.

67'. O jogo está agora mais repartido.

63'. Lloris!! O guarda-redes francês segura o resultaado depois de um cabeceamento perigoso de Finnbogason.

60'. Substituição: Sai Giroud entra Gignac.

Bis de Giroud! Depois de um livre de Payet , Giroud atira de cabeça e faz a mão cheia para a equipa francesa

59'. GOLOOOO DA FRANÇA!

58'. Amarelo para Bjanason

Sigþórsson! Grande passe de Sigurdsson com Sigþórsson a rematar forte para o 1º golo da Islândi.

56'.GOLO DA ISLÂNDIA!

52'. Remate do meio da rua de Pogba, a bola saiu ao lado.

49'. Contra-ataque perigoso da França.. Evra combina com Griezmann e Sissoko com a bola a terminar no pé direito de Payet, que, num remate forte acaba por atirar por cima.

49'. A Islândia está a pressionar mais alto neste segundo tempo.

45'. Substituições na Islândia : sai Böðvarsson entra Finnbogason. Entra Ingason sai Árnason.

SEGUNDA PARTE

Goleada da França na primeira parte... Veremos como corre o segundo tempo.

INTERVALO

Griezmann! Num contra-ataque o menino bonito francês faz um chapéu e faz o 4-0.

44'. GOLOOOO DA FRANÇA!

Payet! Num lance de contra-ataque Payet aproveita o passe de Griezmann e num remate colocado faz o 3-0.

42'. GOLOOOO DA FRANÇA!

41'. Livre de Siggurdsson, agarrou Lloris! Passou o perigo!

38'. Remate de Payet, mas ao lado!

36'. A França continua a procurar o golo.

29'. A França continua no controlo da partida.

24'. Por tão pouco! Siggurdsson pontapeia a bola em esforço, mas estava apenas tirou tinta à barra da baliza de Lloris.

Pogba! Griezmann na assistência ao bater do canto, Pogba sobe ao terceiro andar e faz o segundo golo da selecção francesa.

19'. GOLOOOOO DA FRANÇA

18'. A Islândia procura agora assustar a equipa francesa. Sem nunca descurar o sector defensivo.

Giroud! Está feito o 1-0! O avançado francês aproveitou um passe de Payet para seguir em velocidade e bater o guarda-redes islandês!

12'. GOLOOOOO DA FRANÇA!

10'. Remate de Bjanason! Ao lado da baliza de Lloris.

9'. O jogo continua a ser muito dividido a meio-campo, com a França no controlo, mas a Islândia sem desistir.

6'. Remate de Payet... a bola foi rasteira e era perigosa, mas estava atento Halldorsson.

3'. Primeira remate à baliza é da Islândia! De Siggurdsson, mas agarrou Lloris.

1'. A França entrou com vontade de golos.

APITO INICIAL

Agora a vez da Marselhesa

Tempo para o hino islandês

19:55. As equipas sobem agora ao relvado.

19:45. Tudo pronto para o inicio do jogo !

19:31. Já toda a gente aquece no Stade de France.

19:09. Onze da Islândia: Halldorsson; Saevarsson, Árnasson, Ragnar Sigurdsson e Skúlason; Gudmundsson, G. Sigurdsson, Gunnarsson e Bjanason; Sigthórsson e Bodvarsson.

19:05. Onze da França : Lloris; Sagna, Koscielny, Umtiti e Evra; Sissoko, Matuidi e Pogba; Griezmann, Giroud e Payet.

17:05. Björn Kuipers é o juiz da partida desta noite.

17:00. Já Lagerback tem todos os jogadores disponiveis, mas conta com 9 titulares em risco de exclusão : Árnason, B Bjarnason, Gudmundsson, Gunnarsson, Halldórsson, Sævarsson, Sigthórsson, G Sigurdsson, Skúlason.

16:50. Quanto a exclusões da partida desta noite, Deschamps não poderá contar com Kanté e Rami (ambos por castigo) e tem Giroud e Koscielny em risco de exclusão para o jogo das meias-finais.

16:45. Já Lars Lagerback sabe que a tarefa que tem pla frente esta noite não vai ser fácil, mas acredita que a Islândia poderá fazer cair a França esta noite "Digo sempre aos jogadores e à imprensa que no futebol temos sempre uma hipótese realista. Diria que a França é ligeiramente favorita, mas não direi que será o grande favorito. O mais importante para nós é entrarmos em campo e acreditar que podemos vencer. Se tivermos essa atitude, acho que poderemos causar problemas."

16:30. Na antevisão, Didier Deschamps afirmou que não é por acaso que a Islândia chegou até aqui, e salienta que a equipa gaulesa terá de ter muito cuidado "Os jogadores sabem que a Islândia não está aqui por acaso. Se está aqui é porque merece e porque tem qualidade. Lançamentos laterais de 35 a 40 metros são como livres para eles e temos de encontrar maneiras de lidar com isso. No entanto, o seu estilo de jogo não se resume a lançamentos laterais. Eles também sabem jogar com a bola junto ao relvado. A Islândia mereceu derrotar a Inglaterra e fê-lo graças à qualidade do seu jogo."

16:00. As duas selecções já se encontraram em 11 ocasiões e o saldo é muito negativo para a equipa nórdica que conta com oito derrotas e três empates.

15:45. O jogo desta noite realiza-se no Estádio de France , que conta com mais de 80 mil lugares. A casa vai estar cheia para ver jogar a equipa da casa, mas muitos também serão os islandeses presentes na bancada.

15:30. Quem ganhar o jogo desta noite irá encontrar na próxima quinta feira às 20:00 horas a selecção da Alemanha que venceu ontem a Itália nas grandes penalidades.

14:30. França e Islândia discutem o último posto entre os quatro magnificos deste Europeu. Portugal, Alemanha e País de Gales já lá estão... resta saber quem será a última selecção a prosseguir para as meias finais.

14:00. Muito boa tarde e sejam muito bem vindos ao acompanhamento em directo da partida entre a selecção francesa e a selecção islandesa. A partir das 20:00 horas tudo ficará decidido e apenas uma chegará às meias finais do Euro 2016.