James no radar do PSG: negócio pode render 65 milhões ao Real Madrid

O internacional colombiano James Rodriguez, que perfumou recentemente a Copa América centenário, estará muito perto de assinar pelo campeão francês PSG. O incontornável empresário Jorge Mendes está a conduzir as operações e os números do negócio poderão rondar os 65 milhões de euros. O mágico colombiano não agarrou a oportunidade de brilhar nos merengues, pelo que o PSG será um destino apetecível para relançar a carreira. O contrato que está em cima da mesa inclui um vinculo válido por 4 temporadas com um salário de luxo para o atleta. Recorde-se que James já vestiu a camisola do Porto e do Mónaco e tem sido uma das maiores promessas do futebol mundial nos últimos 5 anos. Tecnicamente evoluído, James é um jogador veloz que oferece uma imprevisibilidade incrível que aliada ao forte remate, o torna num reforço soberbo para o novo PSG de Emery.