Alerta central nas quinas: Pepe contraiu lesão muscular e pode falhar a meia final

A caminhada lusa no Europeu deve-se em larga margem à forma incrível de Pepe no eixo central da defesa. Até ao momento, Pepe alinhou em todos os jogos da equipa das quinas, e em vésperas da meia final diante o País de Gales chegaram os consequentes problemas musculares.

Depois de uma época desgastante em Madrid, Pepe tem apresentado um nível exibicional altíssimo, mas no treino desta Segunda-Feira o central nem sequer subiu ao relvado. O luso-brasileiro contraiu uma mialgia na coxa direita, fruto do esforço físico a que tem sido sujeito. O jogador está em dúvida para enfrentar o País de Gales, mas tudo será feito para recuperar um dos heróis do mar que mais alegrias tem dado ao povo português.

Recorde-se que Pepe já teve pela frente avançados como Mandzukic ou Lewandovski, tendo sido um verdadeiro muro a impedir os golos adversários. Trata-se de um elemento fulcral para Portugal chegar à tão esperada final do Europeu e, como tal, resta aguardar pela recuperação total do jogador.