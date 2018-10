Cinco transferências no mercado mundial

Tem sido um mercado de transferências bastante animado até agora. Os grandes clubes mundiais não querem deixar os seus créditos por mãos alheias, e têm vindo assegurar reforços de grande qualidade.

Henrikh Mkhitaryan no Manchester United

Henrikh Mkhitaryan deixa o Borussia Dortmund e ruma ao Manchester United de José Mourinho. O médio tinha ainda mais um ano de contracto com o clube alemão, mas optou por continuar a carreira em Inglaterra. A imprensa germânica dá conta que os red devils podem ter desembolsado 42 milhões de euros pelo jogador arménio.

Henrikh Mkhitaryan vai jogar no Manchester United (Foto: skysports.com)

Zlatan Ibrahimovic para o Manchester United

Esta é a grande «bomba» do mercador até ao momento, com Zlatan Ibrahimovic a rumar ao Manchester United. Os valores do negócio não são conhecidos, assim como o número de temporadas, que o avançado de 34 anos irá jogar em Old Trafford. A relação de amizade que tem com José Mourrinho, desde os tempos do Inter Milão, e o facto de jogar pela primeira vez na Premier League, terão pesado na decisão do sueco.

Zlatan já é jogador do Manchester United (Foto: Twitter Man. United)

Michy Batshuayi no Chelsea

Quem não quer ver os rivais fugir ainda para mais depois de uma temporada desastrosa é o Chelsea. Para já o novo técnico, Antonio Conte, vai ter na frente de ataque a contribuição de Michy Bathsuayi. O avançado belga de 22 anos que em tempos esteve associado ao Benfica, deixa assim o Marselha e assina um contracto válido para os próximos cinco anos.

Michy Batshuayi assinou pelo Chelsea (Foto: theguardian.com)

Daniel Alves na Juventus

Após oito anos ao serviço do Barcelona, o brasileiro Daniel Alves ruma a Turim para representar a Juventus. Aos 30 anos o lateral direito vai jogar no pentacampeão italiano. Um reforço de peso para o clube transalpino, que assim ganha continua apostar forte na revalidação do título e chegar longe nas competições europeias. Os valores do negócio não são conhecidos.

Dani Alves é reforço da Juventus (Foto: mirror.co.uk)

Hulk no Shanghai SIPG

Esta é uma transferência que merece destaque, não pelo clube em si, mas pelos valores que nela estão inseridos. O Zenit vendeu Hulk aos chineses do Shanghai SIPG por 55,8 milhões de euros, números que podem subir ainda mais consoante os objectivos alcançados pelo brasileiro. Esta é a transferência mais cara de sempre do futebol chinês. Hulk vai ser treinado pelo sueco Sven-Goran Eriksson. O FC Porto vai receber 558 mil euros, fruto de uma percentagem relativa aos direitos de formação com o jogador.

Hulk na chegada à China (Foto: gdonline.com)