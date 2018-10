Tal como a VAVEL Portugal avançou Nani está a caminho do Valência. O Fenerbaçe oficializou a venda do internacional lusitano por uma verba a rondar os 8,5 milhões de euros. O jogador abraça aos 29 anos um novo desafio na carreira depois de ter brilhado em Portugal, Inglaterra e Turquia. A caminhada lusa no Euro tem vindo a contar com todo o talento de Nani e foi sem surpresa que Jorge Mendes chegou a acordo com o Valência para que o atleta jogue no clube espanhol nas próximas 3 temporadas.