Cristiano alcança recorde de Platini: luso voou, marcou e fez História

Decorria o minuto 55 da meia final do Euro entre Portugal e País de Gales quando, de repente, Cristiano Ronaldo subiu 3 metros visando de cabeça as redes galesas. O golo levou Portugal à final do Euro, 12 anos volvidos, e com o tiro certeiro CR7 chega à marca dos 9 golos em fases finais de Europeus, igualando o mítico Platini. O astro lusitano não ficou satisfeito com o recorde, tornando-se ainda no jogador que disputou mais jogos em fases finais de Europeus. Cristiano já entrou nas 4 linhas 20 vezes e é também o único que já fez o gosto ao pé em 7 partidas diferentes em Europeus.

As críticas ao melhor do mundo não irão parar, mas a resposta firme do craque português também não tem fim. No Euro nem tudo foi perfeito, mas Cristiano tem evidenciado um carisma de líder verdadeiramente incrível que, aliando ao instinto goleador, permitem concluir que estamos perante um dos melhores jogadores de sempre do desporto rei. Há 12 anos, no Euro 2004, Cristiano estreou-se a marcar em Europeus, e em Paris resta aguardar pelo voador das quinas para alcançar definitivamente o topo do velho continente.