Pepe está na final: central recuperou a tempo de levantar a Taça

O campeão da Europa pelo Real Madrid está 100 por cento apto para alinhar no 11 de Fernando Santos na batalha final do Euro 2016. Habiuado aos grandes jogos, Pepe será fundamental para bloquear o forte ataque gaulês, principalmente na dura tarefa de parar Griezmann, com quem já travou duelos nos derbies de Madrid.

Na conferência de imprensa, o central mostrou estar confiante na vitória do troféu e declarou ainda estar recuperado da mialgia que o afastou da meia final frente a Gales. Pepe tem sido o jogador mais regular da equipa das quinas no Euro, representando um verdadeiro líder que, aos 33 anos, brilha ainda ao mais alto nível, com uma velocidade e uma aptidão de desarme incrícveis.