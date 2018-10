França x Portugal na final do Euro: Cristiano vs Griezmann, a réplica de um duelo madrileno

A 28 de Maio, Real Madrid e Atlético disputaram a final da UEFA Champions League e a vitória sorriu aos merengues. Em campo estiveram Cristiano Ronaldo e Antoine Griezmann, dois jogadores obcecados por marcar golos. Quis o destino que apenas 1 mês e meio depois os dois astros se voltassem a encontrar. No próximo Domingo, dia 10 de Julho, portugueses e franceses encontrar-se-ão em Paris para uma final inédita de um Europeu de selecções. De um lado Cristiano, com 3 tentos na prova, e do outro Griezmann, com 6 tiros certeiros na prova, dois goleadores que apimentarão ainda mais o duelo final do Euro.

Cristiano - Griezmann, actores principais de um elenco de luxo

O mega jogo do dia 10 de Julho terá o previlégio de contar com 2 goleadores demolidores que têm brilhado intensamente no arrepiante Europeu de 2016. Falar de Cristiano Ronaldo a defender as cores das quinas remete logo para a sua estreia no Euro 2004. Nessa prova o craque do Real Madrid tinha 19 anos, fintou tremendamente, marcou golos, mas terminou em lágrimas na fatídica final diante a Grécia. 12 anos volvidos, Cristiano tem 31 anos e tornou-se recentemente no luso com mais jogos com a camisola nacional. Em 132 jogos, CR7 festejou 61 tentos, uma marca estratosférica que coloca Ronaldo no topo dos melhores marcadores de sempre da selecção lusitana.

CR7, o símbolo da alma lusitana // Foto: Facebook seleções de Portugal

No Euro de França, Cristiano já teve de tudo: críticas injustas, um microfone num lago, golos e um espírito de liderança que surpreendeu todo o mundo. Na verdade Cristiano respondeu aos críticos e, mesmo jogando num sistema táctico desfavorável, tem tido arte e engenho para ser decisivo no apuramento luso para a final de Paris. Até agora Portugal marcou 8 golos no Euro e Cristiano participou em 7, sendo que 3 foram da sua autoria, números que resumem bem a influência do astro lusitano na equipa das quinas. O momento mais alto de CR7 na prova foi inevitavelmente o voo incrível do madeirense na meia final diante o País de Gales, que abriu caminho ao passaporte luso rumo à final de Paris. Um golo único que só está ao alcance dos verdadeiros astros do desporto rei.

O opositor de Cristiano, Antoine Griezmann, tem sido, a par de Payet, a estrela mais brilhante dos franceses, ocupando a liderança dos goleadores do Euro com 6 tentos na prova. Em tempos, Griezmann esteve curiosamente na eminência de poder representar Portugal, mas optou por defender as cores gaulesas. O artilheiro já jogou pela selecção francesa por 33 ocasiões, tendo feito o gosto ao pé por 13 vezes (só na fase final do Europeu marcou quase metade deste número). No Euro de 2016, Griezmann começou por alinhar a extremo, mas o seleccionador gaulês percebeu rapidamente que que só poderia retirar maior aproveitamento do jogador se o colocasse a jogar como segundo ponta de lança.

Griezmann, o Homem-Golo gaulês

Na final de domingo, Ronaldo e Griezmann voltarão a cruzar-se nas 4 linhas, e novamente numa final tão Histórica. Em Maio, o Estádio San Siro foi o palco que apadrinhou a sempre apaixonante final da UEFA Champions League, e em campo Real e Atlético disputaram o mega derby de Madrid. As expectativas estavam direccionadas para Cristiano e Griezmann. O troféu sorriu a CR7 e, em vésperas da derradeira final do Euro, a nação lusa aguarda ansiosamente por uma noite demoníaca do astro madeirense. Ao serviço dos clubes, Cristiano e Griezmann estiveram frente a frente em 19 ocasiões, sendo que no global os duelos contam com um empate - 7 vitórias para cada lado e 5 empates, o que significa que o duelo deste domingo servirá para "desempatar".

Em Paris, taticamente Cristiano pode beneficiar do facto de a equipa francesa ter dois centrais de qualidade mediana. O jogo luso frente aos gauleses será marcado por uma postura algo cautelosa, pelo que o posicionamento rebelde de Nani, e principalmente Cristiano, poderá permitir à equipa de todos nós atacar o débil sector defensivo da nação francesa, com contra ataques constantes. Do outro lado, Griezmann beneficia do trabalho inteligente de Giroud, para aparecer estrategicamente no espaço para visar as redes de Patrício. O gaulês tem uma técnica e uma agilidade incrível, mas Pepe pode ser fundamental para tentar bloquear o avançado. O central luso-brasileiro conhece as movimentações do craque francês, o que, aliada à boa forma exibicional do defesa, poderá dificultar a tarefa de Griezmann ao máximo.

O Euro 2016 está infelizmente perto do fim, mas a verdade é que o duelo Cristiano - Griezmann representa um desfecho perfeito na competição mais desejada do futebol do velho continente.