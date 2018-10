Oficial: Alex Telles será dragão por 5 temporadas

O Galatasaray anunciou, em comunicado oficial, que o lateral esquerdo Alex Telles será jogador do FC Porto. Segundo o clube turco os dragões irão investir 6.5 milhões de euros para garantir o atleta, sendo que o Galatasaray fica ainda com direito a 10% de uma futura transferência.

Aos 23 anos, o jovem brasileiro será reforço azul e branco até 2021, dando assim um novo rumo à carreira depois de ter brilhado no Galatasaray e no Inter de Milão. O lateral esquerdo é concorrente directo de Layún, tratando-se de um jogador muito promissor, tecnicamente evoluído e que tem tudo para progredir sob o comando de Nuno Espírito Santo. O canarinho já realizou os habituais testes médicos e será sem dúvida uma mais valia, por se tratar de um lateral polivalente que irá colmatar uma carência concorrencial que se notou no Porto de Lopetegui e Peseiro.