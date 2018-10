Calendário da Liga 2016/2017 definido

Esta quinta feira realizou-se o calendário do campeonato nacional, época 2016/2017. No que aos grandes diz respeito, Sporting e FC Porto encontram-se à terceira jornada em Alvalade. Os dragões medem forças com o campeão nacional à 10ª ronda na Invicta, enquanto que o derby lisboeta está marcado para a 13ª jornada no Estádio da Luz.