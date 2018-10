Oficial: Kanté despede-se do Leicester e assina pelo Chelsea

O médio internacional francês, que recebeu recentemente a medalha de vice-campeão europeu no Euro 2016, já é reforço do Chelsea. Aos 25 anos, Kanté troca o surpreendente campeão Leicester pelos blues depois de ter sido um dos principais craques do meio-campo de Ranieri que acabou por ser fundamental para terminar a Premier League na 1ª posição. O jogador é trinco e tem uma robustez física e uma cultura táctica que encaixam perfeitamente no novo Chelsea de Conte. O contrato do médio será válido por 5 temporadas e segundo a imprensa da especialidade deverá custar cerca de 35 milhões de euros aos cofres do clube londrino.