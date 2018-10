Sevilha garante contratação do médio brasileiro Ganso

Foi finalmente concretizada a vinda do médio brasileiro Ganso para o futebol europeu: aos 26 anos, o tecnicista centrocampista do São Paulo vai actuar na Liga BBVA, ao serviço do Sevilha, que fechou a sua contratação no final da semana passada. Jogador de elevada reputação desde tenra idade, Paulo Henriques Chagas de Lima, conhecido por Ganso, o internacional brasileiro foi constantemente ligado a transferências para clubes europeus, sem nunca ter materializado a chegada ao velho continente.

Ganso realizou a sua formação no Santos, onde começou a mostrar os seus dotes de médio de construção. Dotado de uma técnica apurada e de boa visão de jogo, Ganso transferiu-se em 2012 para o São Paulo, onde viveu o período mais intenso da carreira em termos competitivos: participou em 214 jogos, marcando 24 golos. O jogador ficará, no Sevilha, às ordens do novo técnico dos «nervionenses», Jorge Sampaoli, ex-seleccionador do Chile, esperando-se que seja o organizador de jogo da formação.