Hugo Almeida de malas feitas para a Grécia: AEK perto de garantir o dianteiro

Aos 32 anos, Hugo Almeida está a um passo de ser reforço do AEK de Atenas. O avançado está na eminência de rumar ao 6º pais diferente depois de ter marcado golos pelos relvados portugueses, italianos, turcos, russos e alemães. O percurso do artilheiro tem sido algo intermitente mas o bom jogo aéreo e o instinto goleador do veterano convenceram os responsáveis do clube grego. Na última época, Hugo Almeida representou os germânicos do Hanover mas em 7 partidas festejou apenas 1 golo. A confirmação e os pormenores do negócio serão revelados nas próximas horas, sendo que será mais uma oportunidade para o atleta relançar a carreira.