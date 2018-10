O mercado: Benfica - entradas

O mercado de verão já mexe, e com ele já surgiram alguns reforços para a formação orientada por Rui Vitória, divididos entre contratações e regressos de empréstimos.

Contratações (posição, clube anterior, valor de aquisição):

Konstantinos Mitroglou (ponta de lança, FC Fulham, cláusula de opção de € 7,00M), Franco Cervi (médio ofensivo, CA Rosario, € 4,10M), Óscar Benítez (extremo direito, CA Lanús, € 3,3M), Guillermo Celis (médio defensivo, Atlético Junior, € 2,2M), André Horta (médio ofensivo, Vitória de Setúbal, € 400 mil), Branimir Kalaica (defesa central, NK Dínamo Zagreb U19, custo zero), André Carrillo (extremo direito, Sporting CP, custo zero), Andrija Zivkovic (extremo direito, Partizan, custo zero) são os nomes de jogadores adquiridos esta época pelo Benfica.

Regressos de empréstimo (posição, clube) :

Ola John (extremo esquerdo, Reading), Dálcio (extremo direito, Belenenses), Marçal (lateral esquerdo, Gaziantepspor), Hélder Costa (extremo esquerdo, Mónaco), Filip Djuricic (médio ofensivo, RSC Anderlecht), Diego Lopes (médio ofensivo, Kayserispor), Rúben Amorim (médio centro, Al Wakrah), Nélson Oliveira (ponta de lança, Nottingham Forest), Luis Fariña (médio ofensivo, U. de Chile), Pelé (médio defensivo, Paços de Ferreira), Hany Mukhtar (médio ofensivo, RB Salzburgo) voltam ao clube, apresentando-se no plantel disponível de Rui Vitória.

Rumores sobre possíveis reforços:

Recentemente, vários outros jogadores têm sido associados ao Benfica. Nesse lote, figuram nomes como Christian Ramos (defesa central no Club de Gimnasia y Esgrima La Plata), Ádám Nagy (médio defensivo no Bolonha), Eduardo Vargas (extremo direito no TSG 1899 Hoffenheim) e Markovic (extremo direito do Liverpool que já actuou pelas águias).

Feitas as contas, até ao momento, o Benfica já gastou um total de 17 milhões de euros, tendo os reforços uma média de idades de cerca de 23,3 e um valor de mercado total de € 82,95M.

Continue a acompanhar o desenvolvimento deste período de transferências aqui, em Vavel Portugal.