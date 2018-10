O mercado: Benfica - saídas

O período de transferências deste verão já corre e, com ele, vários jogadores abandonaram os quadros do Sport Lisboa e Benfica. Vejamos as saídas definitivas, por empréstimo, e ainda os rumores de mercado.

Jogadores vendidos (posição, quantia, clube)

Renato Sanches (médio centro, € 35M, Bayern de Munique), Nico Gaitán (extremo esquerdo, € 25M, Atlético de Madrid), Bebé (extremo direito, € 1,5M, Eibar) e Bruno Varela (guarda redes, custo zero, Vitória de Setúbal) são os jogadores que não jogarão a próxima época de águia ao peito.

Jogadores emprestados (posição, clube)

Luís Felipe (lateral direito, Oeste), César Martins (defesa central, Nacional), Jhon Murillo (extremo esquerdo, Nacional), Derley (ponta de lança, Chiapas FC), Bryan Cristante (médio centro, Delfino Pescara) e Daniel Candeias (extremo direito, Alanyaspor).

Note-se, ainda, que do plantel encarnado saíram também Jorge Rojas - extremo direito, novamente a caminho ao Cerro Porteño, não havendo informação clara acerca da cedência, já que o clube paraguaio estaria interessado num novo empréstimo, ainda que o Benfica preferisse, alegadamente, vender o jogador - e ainda o lateral direito Sílvio, que regressou ao Atlético de Madrid, uma vez que o período de empréstimo terminou.

Rumores de possíveis saídas

Vários jogadores do clube da Luz têm sido associados a novos emblemas, destacando-se, entre eles, Jardel (associado à Juventus e à Lazio), Pelé (com o Braga a surgir como potencial interessado), Hany Mukhtar (que poderá estar a caminho do SG Dynamo Dresden, da segunda divisão alemã) e, ainda, Nélson Oliveira (com o Sheffield Wednesday a demonstrar interesse no avançado).

