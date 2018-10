Última hora: Fernando Santos renova até 2020

O comandante das quinas na gloriosa caminhada lusa no Euro 2016 será treinador lusitano por mais 4 anos. A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta terça feira que Fernando Santos irá orientar os heróis do mar no Mundial de 2018 e no Europeu de 2020. Trata-se de um reconhecimento meritório para o treinador que mudou a mentalidade lusitana e que encaminhou Cristiano e companhia até ao topo do futebol europeu de nações.

A certeza de que a comitiva lusa apenas regressaria de França dia 11 de Julho verificou-se, e resta agora acreditar que, em dia de renovação, se renovam também as ambições de continuar a levar o nome de Portugal bem ao topo do desporto rei mundial.