Benfica empresta central César ao Nacional da Madeira

O Benfica acertou a cedência, a título de empréstimo, do defesa central brasileiro César Martins aos «alvinegros» do Nacional da Madeira. O jogador de 23 anos, considerado excedentário no plantel das águias para a temporada 2016/2017, será assim emprestado pela segunda vez, depois de, após ingressar no Benfica, ter actuado pelo Flamengo, onde efectuou 30 partidas entre 2015 e 2016.

Foi pela noite dentro que o clube insular anunciou a contratação do defesa central que trocou o Ponte Preta pelos encarnados. O jogador chegou ao clube madeirense ainda ontem, tendo, em tempo recorde, actuado no jogo de preparação diante do Estoril (partida que o Nacional venceu por 2-1). «Cheguei ontem a Portugal, só sabia que vinha para o Nacional e nunca estive na Madeira, vim hoje para Rio Maior», afirmou ontem César, que deverá ser um dos centrais titulares de Manuel Machado para 2016/2017.