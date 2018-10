O Mercado: FC Porto - entradas

Para já o FC Porto fez cinco contratações sendo que duas delas foram as compras em definitivo dos seus passes. Falamos de Miguel Layún adquirido ao Watford de Inglaterra, e de Chidozie aos nigerianos do El-Kanemi.

Em relação a transferências para esta temporada, para já as grandes novidades e prioridades estão no reforço do sector defensivo. Para isso os «dragões» foram ao Brasil, contractar Felipe Augusto central que jogava no Corinthians, conhecido como o «Xerife». Aos 27 anos o brasileiro tem a sua primeira experiência na Europa, e o seu 1.91 de altura prometem ser uma mais valia para os azuis e brancos.

De Inglaterra chega o jovem João Carlos Teixeira. Aos 23 anos o médio português está de regresso ao nosso país, depois de ter saído com 17 anos para o Liverpool, que o adquiriu ao Sporting, clube onde foi formado. Voltando à defesa, outro nome que promete dar que falar é o do também brasileiro Alex Telles, contractado ao Galatasaray. Com apenas 23 anos o lateral esquerdo estava emprestado pelo clube turco aos italianos do Inter Milão, mas chega agora ao FC Porto a título definitivo.