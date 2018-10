Mercado: FC Porto - saídas

O plantel do FC Porto é muito vasto e por isso é necessário fazer a habitual redução, de modo a ficarem apenas aqueles que contam para o técnico Nuno Espírito Santo. Dos 17 elementos dispensados, apenas dois saíram a título definitivo da equipa azul e branca. São os casos de Licá, que fica de vez ligado ao Vitória Guimarães, onde já estava emprestado e de Fidelis Irhene, que vai para o Portimonense.

A aposta preferencial é no mercado português com o Paços Ferreira a ser o clube que mais elementos recebe dos portistas, três no total. São eles Ivo Rodrigues, Leandro Silva e Gleison. Para o Vitória Guimarães segue também Marega, que não se afirmou na época passada. Para o Tondela vão Pité, que vai estar nos jogos olímpicos e David Bruno.

Quem vai receber também dois jogadores é o promovido Desportivo Chaves, que vai contar com Francisco Ramos e Ricardo Nunes. Ainda a norte Rafa Soares segue para o Rio Ave. Para o Vitória Setúbal chega o nigeriano Mikel Agu, e para o Nacional vai Tiago Rodrigues.

No que diz respeito a saídas para o estrangeiro, o guarda-redes Fabiano vai prosseguir o seu empréstimo ao Fenerbahçe e na Turquia continua também Sami, no Akhisar. Bruno Pereira vai jogar nos italianos do Ascoli e por fim o russo Marat Izmaylov, permanece no seu país ao serviço do Krasnodar.