Mercado - Sporting: as entradas no clube leonino

As contratações do Sporting para a próxima época começaram ainda no mercado de inverno, com os leões a assegurarem Spalvis, Frederico Ruiz e Alan Ruiz para a época 2016/2017, ainda que todos tenham acabado a temporada anterior ao serviço dos respetivos clubes. A contratação do jovem de 21 anos, Lukas Spalvis, foi assegurada em fevereiro, com o jovem a render 1,6 milhões ao Aalborg; Já a contratação dos irmãos Ruiz rendeu 5,3 milhões de euros ao Cólon, e ambos ficam vinculados a Alvalade por 4 épocas. Os 3 jogadores só agora, no mês de julho, é que se juntaram aos quadros leoninos, com Alan Ruiz a ser um dos elementos dos leões mais em foco esta pré-temporada, contrariamente ao irmão, que não tem sido utilizado. Já Spalvis contraiu uma lesão, entorse no joelho, que deverá obrigar o clube de Alvalade a procurar mais um avançado.

Mais recentemente, o Sporting assegurou também a contratação de Petrovic até 2020, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. O sérvio de 27 anos surge como um reforço para o meio-campo leonino, mas também na defesa o Sporting se reforçou, ao assegurar o empréstimo de Coates por mais uma época, com a opção de compra por 5 milhões de euros a manter-se. Também o central Fidel Escobar foi adicionado ao plantel de Jorge Jesus, emprestado pelo Sporting San Miguelito num acordo que envolve uma opção de compra, mas para já o jovem de 21 anos deverá ser inserido na equipa B do Sporting.

Também o brasileiro Lucas Silva, do Real Madrid, esteve perto de assinar pelo Sporting, tendo mesmo vindo a Lisboa fazer os habituais exames médicos. O jogador promissor de 23 anos, no entanto, reprovou nesses mesmos exames, tendo a transferência para Alvalade sido anulada.