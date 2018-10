Negócio bombástico: Pogba no Manchester United, Juventus encaixa mais de 100 milhões

O namoro já é antigo, mas desta vez Pogba será mesmo reforço do Manchester United. O jornal francês L'Equipe bombardeou o futebol mundial com um negócio verdadeiramente astronómico. Segundo o jornal, o Manchester United terá de pagar mais de 100 milhões de euros para adquirir o craque, ficando a Juventus com uma verba incrível para dar continuidade negocial ao quente mercado de verão. Falta a confirmação oficial e os pormenores exactos da transferência, mas um feito será garantido: Pogba passará a ser o jogador mais caro da História do Futebol Mundial.

O estratega José Mourinho é fascinado pelas aptidões do médio gaulês e poderá assim formar um miolo temível para conquistar a Premier League. O jogador foi recentemente vice campeão europeu pela França e era um dos atletas mais cobiçados pelos tubarões europeus. O Manchester United garante uma unidade incrível para reforçar provavelmente a zona mais frágil da equipa, o meio campo.