Oficial: Gotze deixa Bayern e ruma ao Borussia Dortmund

O médio ofensivo Gotze não atingiu o nível esperado, e é sem surpresa que irá trocar o Bayern de Munique pelo Borussia Dortmund. Aos 24 anos, a estrela alemã procura dar um novo folego à sua carreira no clube onde iniciou o seu percurso como profissional de futebol.

Em 2013 o Bayern pagou 37 milhões de euros para garantir o jogador, mas segundo a imprensa alemã o Borussia irá investir "apenas" 24 milhões, uma vez que o jogadorc não evoluiu como seria esperado. A técnica e o talento de Gotze são evidentes, mas resta aguardar para que o craque chegue ao nível de excelência que surgiu, por exemplo, na final do Mundial 2014, em que Gotze decidiu no prolongamento com um golo determinante, diante a Argentina.