Lopetegui é o novo selecionador Espanhol

O orientador basco de 49 anos irá suceder a Del Bosque que levou a seleção espanhola aos títulos mundial em 2010 e ao europeu em 2012 e aos oitavos de final do europeu transato. Lopetegui já treinou as seleções jovens espanholas onde conquistou um título europeu de sub-21 e dois de sub-19.

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou a contratação com um comunicado.

«A RFEF designou como novo selecionador nacional Julen Lopetegui. O técnico será apresentado às 18h30, na Cidade do Futebol de Las Rozas».

Depois de um desafio falhado no futebol português. Lopetegui volta a ser selecionador, desta vez do escalão mais alto do futebol espanhol onde a exigência é outra. Só o tempo dirá se o novo selecionador espanhol terá o mesmo sucesso que teve nas camadas mais jovens do futebol espanhol ou se os seus resultados serão parecidos com os que obteve no FC Porto onde não deixou saudades.