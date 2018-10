Opção de compra de 3,5 milhões: Benfica empresta Djuricic à Sampdoria

Novamente sem espaço no plantel do Benfica, o médio ofensivo sérvio Filip Djuricic está mesmo na rota da saída da Luz, confirmado que está o novo empréstimo do atleta de 24 anos, agora à formação italiana da Sampdoria. O jogador fez testes médicos na cidade de Roma, tendo hoje assinado contrato com o clube de Génova, naquele que será o quarto empréstimo desde que chegou à Luz, na época de 2013/2014.

O médio sérvio, contratado ao Heerenveen pelas Águias, não convenceu Jorge Jesus nem tão pouco Rui Vitória, ficando constantemente arredado da equipa principal. O empréstimo foi novamente o cenário mais útil, quer ao Benfica (que não vê utilidade no jogador) quer ao atleta, que pretende revitalizar a sua carreira, estagnada desde que assinou pelos encarnados. O contrato assinado prevê que a Sampdoria possa contratar o jogador por uma verda a rondar os 3,5 milhões de euros.

Recorde-se que o Benfica investiu cerca de 8 milhões de euros no passe do internacional sérvio, estando agora à beira de ter prejuízo no balanço da passagem de Djuricic pela Luz. O jogador esteve já emprestado ao Anderlecht, Mainz e Southampton, não tendo impressionado em nenhum dos três clubes.