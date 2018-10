Sporting x Lyon : Derrota na apresentação aos sócios

Ainda há muito a mudar neste Sporting de Jorge Jesus da nova temporada. O jogo com o Lyon veio prová-lo também. A inclusão de novas resulta, mas não é solução para tudo.

Fez falta João Mário, fez falta William Carvalho e Adrien Silva a meio-campo. Já no ataque Iuri Medeiros fez dupla com Slimani e apesar das tentativas a verdade é que o golo de Alexandre Lacazette aos 52 minutos ditou o resultado final.

Sobre o jogo em si não há muito que se possa dizer. Falta coordenação à equipa de Jorge Jesus, principalmente no que diz respeito à coordenação defesa-ataque, mas no final do encontro o técnico leonino diz que os homens que representaram a Selecção já estarão integrados a 100%.

A primeira parte foi comandada pela equipa francesa e ao longo do segundo tempo foi a vez dos leões de Alvalade mostrarem as garras, mas sem coordenação nada se faz.

Os vice-Campeões somam assim a terceira derrota consecutiva, mas nada que pareça tirar o sono ao treinador "melhoramos muito. O Lyon marcou um golo como podia ter sido o Sporting. Defensivamente estivemos mais perto do objectivo. Dentro da minha cabeça, dos titulares que eu quero, jogou um ou dois. As coisas vão mudar. " afirmou Jorge Jesus no final da partida.

Já Rui Patrício diz que as pré temporadas servem para "melhorar. E apesar da derrota, já melhorámos e vamos continuar a melhorar."

Esta semana o Sporting irá disputar a Taça 5 violinos e a verdade é que muito há a melhorar. A apresentação não foi má, mas para aquilo a que os adeptos estão habituados, deixou muito a desejar.